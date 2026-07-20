Inzaghi può far saltare gli equilibri dell’Inter: Bastoni è finito nel mirino dell’Al Hilal, mentre Romero diventa l'obiettivo numero uno per sostituirlo

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Simone Inzaghi piomba su Bastoni. La bomba lanciata da Sky può far decollare il mercato dell’Inter: se Barcellona e Real Madrid sembrano aver spostato il mirino su altri obiettivi, l’Al Hilal, che aveva già pensato ad Acerbi, è pronto a sferrare l’assalto al difensore nerazzurro. Il sostituto è già stato individuato: si tratta di Cristian Romero, centrale titolare dell’Argentina, che potrebbe arrivare a Milano insieme a Lautaro Martinez. Chivu aspetta con ansia il ritorno del suo centravanti dopo la finale mondiale persa contro la Spagna, vissuta interamente dalla panchina. A sostegno del capitano è arrivata anche la toccante dedica social della moglie Agustina Gandolfo.

Inter, Inzaghi chiama Bastoni all’Al Hilal

La telenovela Bastoni continua a regalare nuovi colpi di scena. E il giallo si arricchisce di un nuovo protagonista: Simone Inzaghi. L’ex tecnico dell’Inter, oggi sulla panchina dell’Al Hilal, sarebbe infatti intenzionato a portare in Arabia Saudita il difensore della Nazionale italiana, uno dei pilastri dei nerazzurri negli ultimi anni. Al momento il club di viale della Liberazione non ha ricevuto offerte ufficiali e lo stesso Bastoni non ha manifestato la volontà di lasciare Milano. Ma lo scenario potrebbe cambiare rapidamente. L’affare potrebbe decollare soltanto con un’offerta da 70 milioni di euro, la stessa cifra richiesta da Marotta a Barcellona e Real Madrid.

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Lautaro, la panchina in finale e la dedica della moglie Agustina

Non dev’essere stato semplice per Lautaro Martinez, capitano dell’Inter ed eroe della rimonta contro l’Inghilterra in semifinale, vivere da spettatore l’ultimo atto del Mondiale perso contro la Spagna. A consolarlo ci ha pensato la moglie Agustina Gandolfo con una lunga e intensa dedica pubblicata sui social: “Silenzioso. Sempre rispettoso. Ovunque tu sia, lavori in silenzio e confidi che il tuo impegno trovi sempre il suo momento”, ha scritto.

Poi ha aggiunto: “Ti ho visto prepararti per questo Mondiale per molto tempo. Ho visto tutto quello che hai fatto quando nessuno ti guardava. Lo sforzo fisico, la forza mentale, le ore di lavoro, la voglia di migliorarti ogni giorno”. E ancora: “Hai una fame di crescita che ammiro, uno spirito combattivo che mi riempie d’orgoglio e un’umiltà che non smette mai di stupirmi”. Una dedica che ha toccato profondamente il capitano nerazzurro, che ha risposto semplicemente: “Ti amo tantissimo, amore mio”. Ora il mondo Inter aspetta il suo ritorno. Prima qualche giorno di vacanza , poi il rientro (è atteso il 9-10 agosto) per riabbracciare compagni, allenatore e tifosi. Lautaro resta comunque uno dei protagonisti del Mondiale argentino, nonostante dopo le prime partite da titolare Scaloni gli abbia preferito Julian Alvarez nella fase decisiva del torneo.

Capitan Lautaro può tornare con Romero

Compagni di nazionale e, chissà, forse anche futuri compagni di squadra. Dopo il Mondiale Lautaro e Romero si godranno il meritato riposo, ma non è escluso che possano ritrovarsi presto insieme ad Appiano Gentile. L’Inter ha infatti messo in stand-by la pista Spence, anche perché restano aperti spiragli per il capitano del Tottenham, che sta spingendo per lasciare Londra. La valutazione del difensore è alta: almeno 50 milioni di euro. Ma Marotta e Ausilio, che oggi è arrivato nel ritiro tedesco nel ritiro di Donaueschingen, credono nell’operazione. La cessione di Bastoni garantirebbe ai nerazzurri la liquidità necessaria per accelerare, anche se la convinzione della dirigenza è che gli Spurs possano aprire alla soluzione del prestito oneroso con obbligo di riscatto.