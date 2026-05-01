Inter, doppio sgarbo dalla Spagna: Barcellona pronto a tutto per Bastoni, Nico Paz pensa solo al Real

Le strategie di mercato dei nerazzurri si intrecciano con le voci che rimbalzano dalla Spagna. Tra Barcellona e Madrid, l'asse con Milano potrebbe presto farsi rovente

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

In attesa di chiudere definitivamente la questione scudetto, l’Inter ha inevitabilmente già iniziato a muoversi in vista della finestra estiva di calciomercato. Una sessione che, con molta probabilità, potrebbe regalare ai colori nerazzurri non pochi colpi scena. E, mai come quest’anno, non si tratta solo di nomi in entrata, ma anche di possibili partenze pesanti. Due nomi su tutti? Nico Paz e Alessandro Bastoni. Il primo è il sogno. Il secondo il possibile sacrificio. Le ultime dalla Spagna, però, non concedono però prospettive rosee ad Ausilio e Marotta.

Il Piano del Barcellona per Bastoni

Partiamo proprio da Alessandro Bastoni e dalla possibilità di lasciare Appiano dopo sette stagioni. Sul pilastro difensivo della squadra di Chivu non molla la presa il Barcellona, che sarebbe disposto a tutto pur di assicurarsi le sue prestazioni. Stando alle voci che rimbalzano dalla Catalogna, gli azulgrana avrebbero già pronto il piano per arrivare all’azzurro. Piano che, inevitabilmente, passa da cessioni di non poco conto e che avrebbe anche già più di una strada alternativa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sacrifici importanti

La situazione in casa Barça è chiara. Entro giugno occorre vendere per rientrare nei parametri del fair play finanziario e poter poi far partire l’assalto agli obiettivi in entrata. Come riportato da Sport, la exit strategy passerebbe da dalle cessioni di Alejandro Balde e Jules Koundé. Il primo ha estimatori in Inghilterra, con lo United pronto all’investimento da oltre 50 milioni di euro. Per il francese, invece, si attendono offerte irrinunciabili che, in caso non dovessero arrivare, potrebbero portare Marc Casadó lontano dalla Spagna.

Priorità Bastoni

Questo il Piano A. Il Piano B porta, invece, a partenze volendo ancora più illustri. Il grande sacrificato potrebbe infatti essere niente meno che Raphinha e, a ruota, anche Fermín López potrebbe salutare. La cosa certa è che, una volta sistemate le casse, i catalani torneranno a bussare alla porta di Marotta per Bastoni con una cifra vicina ai 70-80 milioni di euro richiesti dalla dirigenza nerazzurra. Se non si dovesse trovare l’accordo per l’azzurro, allora il Barça virerebbe sull’ex Juventus, Romero. Con il cartellino che potrebbe anche abbassarsi in caso di retrocessione del Tottenham di De Zerbi in Championship.

La voglia di Real di Nico Paz

Passando alle entrate, Ausilio continua a monitorare la situazione Nico Paz. Il gioiellino in forza al Como in estate farà ritorno al Real Madrid, pronto a sborsare gli 11 milioni di euro della clausola di recompra. La situazione nella capitale spagnola è, però, in divenire. Tanto, se non tutto, passerà inevitabilmente dalla scelta del prossimo allenatore. Le quotazioni di un Mourinho bis sono in crescita, ma il futuro della panchina Real resta un rebus. Come rivelato dalle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, la certezza è che Paz vuole il Real e non ha alcuna intenzione di rinunciare alla possibilità di provare a giocarsi le proprie chance con i Blancos.

L’Inter non molla

Una prospettiva che deve, però, fare i conti con la realtà dei fatti. Una realtà che vede la rosa del madridista infarcita di attaccanti e trequartisti e nella quale anche il talento cristallino dell’attuale dieci del Como potrebbe fatica a imporsi. Proprio per questo motivo, l’Inter ci proverà. Due, come riportato da TuttoSport, le possibili strategie nerazzurre, tra prestito oneroso o acquisto con diritto di recompra favorevole al Real. La sensazione è che l’ultima parola spetterà al prossimo tecnico del Madrid. Ma occhio, come vi abbiamo scritto ieri, alla carta Javier Zanetti…