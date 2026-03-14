Inter, Bastoni torna nel ciclone, il premio per l’onestà scatena il caos: "Quand'è che ha chiesto scusa?"

La candidatura al premio Rosa Camuna per il centrale nerazzurro dopo il caos di Inter-Juventus ha riacceso gli animi dei tifosi e opinionisti contro il giocatore

“Voi lo premiate, noi lo continuiamo a fischiare”. Dopo nemmeno 24 ore dalla notizia della candidatura al premio Rosa Camuna per Alessandro Bastoni, da parte del Consiglio regionale lombardo, per aver fatto un passo indietro – dopo la simulazione in Inter-Juventus ai danni di Kalulu e per aver anche indotto l’arbitro all’errore dichiarando il falso – sui social è emerso il putiferio. Dalle condanne dei tifosi alla provocazione del giornalista Giovanni Capuano che attacca la Regione Lombardia: per il centrale nerazzurro non c’è pace.

Giovanni Capuano attacca il presidente del consiglio regionale

Il noto giornalista di Radio24 e Panorama, Giovanni Capuano, si scaglia sui social contro il presidente del consiglio regionale lombardo accusandolo di aver pensato ad un premio per Bastoni solo per tornaconto personale in termini di visibilità: “Il problema non è tanto il presunto premio a Bastoni. Il problema è che c’è gente pagata oltre 10.000 euro al mese per occuparsi della cosa pubblica che, per questioni di visibilità, si mette a discutere di un premio a Bastoni.”

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I commenti dei tifosi sono piovuti immediatamente: “Il problema è che voi non parlate dei debiti, della n’drangheta ,dello sconosciuto azionista di quei merdosi, dell’insulto razzista di acerbi, delle bestemmie di Lautaro., delle telefonate di Facchetti…ecc…ecc…ecc”

Non si placano gli animi sul web: “Il punto non è discutere Bastoni per “visibilità”. Il punto è capire chi lo ha proposto. Perché a spingere la candidatura di Bastoni sono gli stessi che prima avevano spinto anche quella di Marotta: Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, e Pietro Bussolati, consigliere regionale del PD e presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. Più che folklore da social, qui c’è un tema molto serio di opportunità e imparzialità.”

E infine: “Il problema non è solo l’idea di premiare un comportamento del genere... è pure la totale assenza di capacità critica di molti politici… è un problema.”

Le accuse all’Inter

Sul web piovono accuse fortissime all’Inter, non solo per il caso Bastoni: “Lautaro premio fair play, Bastoni premio rosa camuna, Marotta premio Falcone e Borsellino, Moratti premio miglior sorriso, durban’s Barella premio Nadia Comaneci, Inter premio Nando e Moira Orfei.”

C’è poi chi attacca: “Il problema sono gli interisti, che siano calciatori, allenatori, presidenti ed ex presidenti, politici, giullari, politici giullari, giornalisti, tifosi, sono tutti uguali, mistificatori senza dignità.” E ancora: “A Marotta il premio alla legalità dopo i casi in curva nord, a bastoni il premio alla sportività per aver simulato… una volta voi giornalisti conoscevate e usavate la parola sistema piu’ spesso. Da qualche anno pare l’abbiate dimenticata.”

Non si placano gli animi sul web: “Presunto no, è una candidatura, quindi di solito si fa per i meriti. La cosa più meschina è averlo fatto per far vedere che i propri protetti li difendono anche davanti alla pistola fumante, somiglia un po’ a un metodo mafioso. E se questo è il metodo povera Lombardia.”

Si riaccendono gli animi contro Bastoni

Se dopo un mese esatto da Inter-Juventus il caso Bastoni sembrava essere oramai scemato, seppur dopo i fischi degli stadi in cui ha giocato, sul web si sono riaccesi gli animi dopo la notizia del premio Rosa Camuna: “A quando la candidatura per il Nobel?” E ancora: “Bastoni sei come Trump… Se Trump voleva il Nobel per la pace… tu avrai il contentino premio Rosa Camuna?”

E ancora: “Chiedere scusa dopo una simulazione dovrebbe essere la normalità di uno sportivo maturo: merita addirittura un premio?????????!!!” I tifosi restano infuriati: “Dopo questa onorificenza il signor Bastoni verrà massacrato ancora di più di fischi e insulti perchè la gente ormai ha aperto gli occhi e non ci sta più a vedere questo teatrino.”

C’è poi chi scrive: “Andate avanti così, davvero. Ogni uscita del genere aumenta solo il fastidio che la gente prova nei vostri confronti. Poi però basta fare le vittime: i fischi non nascono dal nulla, ve li state attirando da soli.” E ancora: “Bastoni non ha chiesto scusa per niente neanche all’arbitro che invece ha subito minacce.”

Non si placano gli animi sul web: “Il colmo: Bastoni candidato al Premio Rosa Camuna per la “maturità” di aver ammesso la simulazione dopo aver fatto espellere Kalulu. Prima fai il danno, poi chiedi scusa e ti premiano pure? Il mondo al contrario!”

E infine: “Dopo la Rosa Camuna, potete dargli anche il Nobel per la Pace, ma il ripetere ossessivamente una menzogna ( ha chiesto scusa ) non cambierà la realtà dei fatti. Non c’è una singola frase in cui dice, CHIEDO SCUSA. NON HA MAI CHIESTO SCUSA.MAI.”

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