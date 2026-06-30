Le Merengues puntano forte sul difensore della Nazionale, priorità dello Special One. I colloqui sono aperti, ma i nerazzurri devono accelerare sul mercato

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

In Spagna ne sono certi: Alessandro Bastoni e il Real Madrid non sono mai stati così vicini. Il difensore nerazzurro è, infatti, finito in cima alla lista di José Mourinho e avrebbe messo in stand-by ogni possibile altra operazione pur di giocare al Bernabéu. Dopo Denzel Dumfries, dunque, lo Special One è pronto a pescare nuovamente in casa della sua ex Inter per completare la linea difensiva nuova di pacca delle Merengues. Un’operazione che sembra poter essere in discesa e che costringerà Marotta e Ausilio a muoversi al meglio per rifare una retroguardia letteralmente decimata.

Accelerata per Bastoni al Real

La difesa era il reparto che maggiormente preoccupava José Mourinho al momento del suo secondo insediamento a Madrid. Così, dopo il muro City per Rúben Dias e l’infortunio al Mondiale di Nico Schlotterbeck, la pista Bastoni si è fatta rovente. Lo Special One, d’altronde, ha fretta di completare la ristrutturazione nel reparto arretrato che, oltre a Dumfries, nelle prime settimane del Mou-bis, ha già visto gli innesti di Marc Cucurella e Ibrahima Konaté.

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Bastoni aspetta solo il Real Madrid

Come riportato da AS, la dirigenza nerazzurra sarebbe al corrente dell’interesse del Real e avrebbe già metabolizzato l’eventualità di una partenza di Bastoni, che pare essere sempre più convinto a cambiare aria. A riportare l’azzurro al centro delle voci di mercato, dopo la frenata con il Barcellona, sarebbe stato proprio l’inserimento dei Blancos, destinazione per la quale il classe ’99 avrebbe deciso di congelare ogni altra possibile trattativa.

Nessun muro da parte dell’Inter

Insomma, dalla Spagna ne sono convinti: Bastoni vuole solo il Real e l’Inter non farà nulla per impedire la sua partenza. Anche perché, difficilmente Marotta e Ausilio volterebbero le spalle all’offerta da circa 60 milioni di euro che potrebbe arrivare in viale della Liberazione nei prossimi giorni. I contatti sono avviati e potrebbe servire solo un po’ di pazienza per vedere l’ex Atalanta e Parma vestire di bianco.

Marotta e Ausilio chiamati a rifare la difesa nerazzurra

Con quei 60 milioni, Marotta e Ausilio sono ben consapevoli di dover rifare l’intera difesa da mettere a disposizione di Cristian Chivu per la prossima stagione. Unito alla fine del rapporto con i vari Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian e alla partenza ormai certa di Benjamin Pavard, infatti, l’eventuale addio di “Basto” azzererebbe di fatto la retroguardia nerazzurra. Ultimi baluardi al centro della difesa resterebbero, infatti, i soli Manuel Akanji e Yann Bisseck.

Inter chiamata a dare risposte

Troppo poco per una squadra che mira a tornare a fare la voce grossa anche in Europa. Un obiettivo che, in caso la cessione Bastoni dovesse realmente andare in porto, passerebbe necessariamente da innesti mirati e importanti. A quel punto, infatti, l’Inter potrebbe tornare alla carica con l’Udinese per Oumar Solet. Operazione al momento congelata, come rivelato dallo stesso Ausilio.

C’è, poi, la pista Trevoh Chalobah, per il quale il Chelsea chiede però una quarantina di milioni. E quella che porta ad Anan Khalaili, con cui il Napoli ha già raggiunto un accordo di massima, ma deve trovare la quadra con l’Union Saint-Gilloise. Il tutto senza dimenticare quel Tarik Muharemović che fa gola a mezza Serie A, a partire dalla Juventus. L’Inter non può sbagliare.