Inter beffata: quasi sfumato il possibile sostituto di Icardi

Il West Ham sta per soffiare all'InterEdin Dzeko. Il club inglese secondo i media britannici avrebbe individuato nel bomber bosniaco il rinforzo ideale per la prossima stagione, e gli avrebbe già offerto un ingaggio importante per convincerlo a vestire la maglia degli Hammers.

Secondo il Daily Express, la punta della Roma si sarebbe vista offrire un contratto biennale da circa 190mila euro a settimana, circa 9 milioni di euro all'anno. Un ingaggio faraonico e difficilmente rifiutabile per il giocatore, che sente che la sua avventura alla Roma sta per concludersi: è in scadenza nel 2020 e il club non è intenzionato a rinnovare il contratto.

Sono due i nodi della trattativa: il volere della Roma e quello del giocatore stesso. Il West Ham è pronto a versare nelle casse del club giallorosso 10 milioni di euro, i capitolini ne vogliono il doppio: un'intesa si potrebbe trovare a 15.

Per quanto riguarda la volontà del giocatore, Dzeko aspetta un segnale da parte dell'Inter, che si era dichiarata interessata e che tra pochi mesi dovrà sostituire il partente Mauro Icardi: il giallorosso potrebbe preferire continuare la sua carriera in un club in Champions League. Ma i tempi sono ristretti. Con Spalletti non corre buon sangue, ma difficilmente il mister toscano resterà a giugno e bisognerà capire chi sarà l’allenatore dei nerazzurri nella prossima stagione: per allora forse Dzeko potrebbe essere già volato in Premier League.

Sul bomber ci sono anche club cinesi ed arabi, ma l'ex City preferirebbe restare in Europa almeno per i prossimi due anni.

SPORTAL.IT | 07-04-2019 15:25