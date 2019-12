Inter beffata, tifosi esasperati trovano i colpevoli

Una vittoria buttata negli ultimi minuti. Non riescono a darsi pace i tifosi dell’Inter raggiunta in extremis dalla Fiorentina che con Vlahovic ha pareggiato in zona Cesarini il vantaggio nerazzurra, iniziale, di Borja Valero. Un pareggio che fa male alla classifica interista raggiunta dalla Juventus in vetta.

Eppure sembrava filare tutto liscio come l’olio dopo il fatidico gol dell’ex segnato da Borja Valero alla sua Fiorentina in quello che è stato lo stadio della sua rinascita ed esplosione calcistica. Nel primo tempo i viola erano sembrati poca cosa soprattutto in avanti. Anzi è stata l’Inter per tutta la gara a sfiorare il gol del raddoppio. Ed invece nel finale è arrivata la beffa firmata dal giovane prodotto del vivaio viola Vlahovic.

Non sanno quasi con chi prendersela i tifosi nerazzurri che hanno scatenato sui social tutta la loro, comprensibile, rabbia che si accumula a quella per l’eliminazione in Champions di qualche giorno fa.

I cambi di Antonio Conte non hanno convinto: “Politano è entrato con uno scazzo tipo il lunedì dello studente alla prima ora…” insinua qualcuno; ci va giù pesante un altro tifoso: “Questa l’ha persa Conte con i cambi”.

Ma sono soprattutto le numerose occasioni da gol sprecate a fare rabbia: “Il calcio è così, e ci viene spiegato un’altra volta. Quando hai mille occasioni e non la butti dentro, non meriti di vincere!”; e c’è chi se la prende con Lukaku: “ancora ad un metro dalla porta sbaglia.. Poi è normale che finisca così”; “Pareggio sulla coscienza di Lukaku e di tutti quelli che non hanno abbattuto Vlahovic. Siamo cotti, non abbiamo cambi, c’è molto poco da inventarsi”.

Nemmeno Skriniar è esule da colpe: “ma tiragli la maglia, ma svegliati” in occasione del gol subito; e c’è chi invoca il dicembre nero dell’Inter, da sempre: “Ogni anno a dicembre la stessa storia, lo stesso cinema…le canzoncine minchia e inizia la discesa. Sembra una fotocopia!”.

E non poteva ovviamente mancare l’arbitro: “Fuorigiochi millimetrici, miracoli dei portieri, cartellini a cazzo di cane. Sempre la stessa sceneggiatura!!!; “Arbitraggio scandaloso, al limite del premeditato …ci sarebbe da fare un bel video su quello che ha combinato Mariani; “Io che conto i gol che ci hanno annullato per fuorigioco da inizio stagione”; Il fuorigioco era di pochi cm, martedì sera il gol del 2-1 col Barça era buono ma non sia mai che ce lo convalidano col Var… C’è da imbestialirsi”; “Mariani impedisce ai giocatori dell’Inter qualsiasi tipo di contatto con l’avversario, inventa dal nulla un’ammonizione a Bastoni. Mariani, arbitro in missione”.

SPORTEVAI | 15-12-2019 23:05