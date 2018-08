Inter beffata, Vidal a un passo dal Barça

Rimasto orfano di Paulinho, il Barcellona è alla ricerca di un centrocampista ricco di muscoli.

Stando a quanto riporta 'Sport', i blaugrana sarebbero a un passo da Arturo Vidal, avendo trovato l'accordo con il Bayern Monaco per trenta milioni di euro e con il giocatore stesso.

L'Inter verrebbe così beffata dato che i nerazzurri avevano in pugno l'ex Juventus ma avevano messo in standby la trattativa per approfondire il discorso Modric con il Real Madrid.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 16:30