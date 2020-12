Inter, Bergomi: "Conte l'uomo in più dei neroazzurri"

Beppe Bergomi, ex difensore neroazzurro, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato del momento che attraversa l’Inter di Antonio Conte, riprendendo un titolo del famoso quotidiano: “Conte il valore aggiunto di questa Inter”.

Queste le sue parole su mister Conte che pare aver raddrizzato la rotta: “Conte è il valore aggiunto di quest’Inter: non ha la rosa più forte della A ma, con tutte le difficoltà del caso, sta costruendo una squadra solida che ha tutto per arrivare in fondo al campionato. Lo capisco quando prova a combattere contro la negatività che a volte si respira nell’ambiente: a modo suo, vuole solo che tutti remino dalla stessa parte. Noi eravamo più pronti e coperti in tutte le caselle: fu più facile risalire la corrente”.

OMNISPORT | 28-12-2020 09:21