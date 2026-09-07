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Inter, Bergomi piange quande vede le partite. Il consiglio a Chivu su come battere il Real Madrid

L'ex capitano nerazzurro confessa che spesso si commuove allo stadio, poi analizza il big match di Champions League di domani al Berbabeu

5 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Fa il commentatore per Sky Italia, l’allenatore nell’accademia dell’Inter e tiene conferenze per aziende e studenti universitari per condividere la sua esperienza, ha l’hobby del padel ma Beppe Bergomi si emoziona ancoira a guardare le partite. L’ex capitano dell’Inter lo confessa ad As presentando la sfida di Champions League di domani tra i nerazzurri e il Real Madrid al Bernabeu.

Bergomi piange allo stadio

E quando parliamo di commozione parliamo di lacrime vere. Dice Bergomi: “Mi è capitato diverse volte di piangere guardando le partite. Il calcio, e lo sport in generale, mi emozionano profondamente, e a volte esprimo questa emozione spontanea in modo piuttosto aperto. Ci sono partite che trovo particolarmente toccanti per la loro epicità. Ricordo, ad esempio, la vittoria per 4-3 dell’Inter contro il Barcellona l’anno scorso, che ho commentato in televisione, o la rimonta del Liverpool contro il Borussia Dortmund di qualche anno fa, terminata anch’essa 4-3, in cui ero vicino ai tifosi inglesi. È vero che in quelle occasioni mi è scesa una lacrima o due.”

Le tre tentazioni

Per tre volte è stato tentato di lasciare l’Inter ma ha sempre detto di no: “Ero felice nel mio amato club. Quando avevo poco più di vent’anni, Trapattoni mi chiamò per portarmi alla Juventus, ma gli dissi che ero felice a casa e non volevo andarmene. Capì e mi disse anche che avevo ragione. Negli anni ’90, anche Roma e Lazio cercarono di ingaggiarmi. Avevo qualche piccolo dubbio perché era un periodo in cui non ero considerato un titolare fisso, ma l’allenatore, Osvaldo Bagnoli, mi rincuorò e decisi di rimanere per tornare a essere un giocatore importante.”

Domani c’è Real-Inter, lui affrontò le merengues la prima volta quando aveva 17 anni: “Quel momento è indimenticabile. Era una partita di Coppa dei Campioni del 1981; perdemmo 2-0 con gol di Juanito e Santillana, ed entrai in campo nel secondo tempo da adolescente. Ero incredibilmente emozionato di giocare per la prima volta in uno stadio così magnifico e ricco di storia come il Bernabéu. La seconda partita che ricordo più vividamente è quella di molti anni dopo, quando battemmo il Real Madrid, che era di nuovo campione d’Europa, 3-1 alla Meazza, con me come capitano. Fu la mia ultima partita contro di loro.”

Il consiglio a Chivu

Poi analizza la gara: “Spero che l’Inter giochi con coraggio. Se scendiamo in campo solo per difenderci, non avremo alcuna possibilità. Quando vai al Bernabéu, pensare di poter dominare la partita è pura illusione, ma l’obiettivo deve essere quello di avere il coraggio e la mentalità giusta per provare a prendere il controllo a centrocampo, dove mancano alcuni giocatori chiave. Sappiamo benissimo che tipo di avversario affronteremo, ma mi aspetto un’Inter aggressiva e coraggiosa che dia filo da torcere. Mourinho sta cambiando alcuni aspetti del gioco e sta costruendo una squadra forte in difesa e determinata in attacco, ma può comunque essere ferita. Sostengo da anni che l’Inter non sia nemmeno la migliore squadra in Italia in termini di qualità, ma è la più coraggiosa, ed è questo che ci ha fatto vincere i titoli.

L’Inter dà sempre la priorità alla forza del gruppo, alla solidarietà, alla resilienza di fronte alle avversità e al coraggio. In questo senso, è simile al Real Madrid. Quello che credo sia che dovrebbe finalmente passare a una difesa a quattro per avere più opzioni in Europa. La difesa a tre ha dato buoni risultati, ma è necessario adottare lo stesso modulo delle squadre di vertice per avere un attaccante in più e sfruttare la velocità e l’imprevedibilità dei giocatori in attacco. Questo sarebbe un passo avanti.”

Per il Real solo elogi: “È una squadra con giocatori di livello mondiale come Mbappé, Vinicius e Bellingham, ma io sono innamorato di Valverde. È un centrocampista completo, capace di difendere, attaccare, ha un buon tiro, è molto costante e si fa sempre trovare pronto nei momenti difficili. Dal mio punto di vista, Valverde è un giocatore straordinario che rappresenta il Real Madrid e i suoi tifosi. Mbappé è un giocatore diverso, ma ovviamente lo adoro. È un attaccante di livello superlativo. Viene criticato perché a volte non dà il 100% per la squadra, ma la sua qualità è talmente spettacolare che compensa ampiamente in attacco. Basandomi sul puro talento, penso che sia lui quello che più di tutti merita il prossimo Pallone d’Oro.”

Inter, Bergomi piange quande vede le partite. Il consiglio a Chivu su come battere il Real Madrid Ansa

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