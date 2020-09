Inter, Biasin elogia Pallone d'oro dei sottovalutati, è polemica

Col batticuore, soffrendo, ringraziando gli errori della Fiorentina in campo e in panchina ma alla fine l’Inter l’ha sfangata e ha conquistato i primi tre punti della stagione. Il 4-3 sui viola però ha lasciato in dote anche qualche mugugno e qualche preoccupazione. Per quel che si è visto a San Siro poteva finire davvero male contro Ribery e compagni e sicuramente la fortuna ci ha messo lo zampino. Per Fabrizio Biasin applausi speciali vanno a un giocatore spesso criticato, ovvero D’Ambrosio che ha realizzato il gol partita ma non tutti sono d’accordo.

Biasin elogia D’Ambrosio

La firma del quotidiano Libero su twitter scrive: “Sensazione: andare a toccare la miglior difesa della serie A non è parsa una gran mossa. Ma sono arrivati i 3 punti e quelli aiutano a valutare gli errori con più serenità. E complimenti a Ribery, eterno. E pure a D’Ambrosio, Pallone d’Oro dei sottovalutati. Con i 5 cambi e una panchina del genere, comunque, puoi stravolgere qualunque partita”.

I tifosi dell’Inter non si uniscono ai complimenti per D’Ambrosio

L’euforia per la vittoria non ha però cancellato paure e dubbi nei fan nerazzurri che sui social si sfogano: “E il pallone d’oro alla dea bendata della fortuna non lo diamo? No perché credo sia lei al 99% quella da ringraziare, senza di lei…”.

La prova di D’Ambrosio in realtà non ha convinto quasi nessuni: “Beh, se fai i complimenti a Ribery quelli a D’Ambrosio (gol a parte) sono proprio di parte” o anche: “D’Ambrosio scandaloso dietro, menomale che l’ha presa. Menomale” e ancora: “D’Ambrosio meno utile di una sedia su Ribery nei due assist, buono solo per i gol su corner ormai, peccato non faccia l’attaccante”.

I sostenitori della Beneamata riconoscono di essere stati aiutati dagli errori degli avversari: “A “conti” fatti, l’episodio determinante è stato l’erroraccio sotto porta di Vlahovic… rigore in movimento che avrebbe portato la viola sul 2 a 4 a 10 min. dalla fine. Poi il calcio ti punisce. Ma è bello anche per questo”. Non mancano infine le accuse a Conte: “Con i migliori centrali d’Europa (De Vrij e Skriniar) e con questa panchina basterebbe giocare con la difesa a 4 per vincere in scioltezza. Invece noi preferiamo tenere Skriniar in panca, giocare con la difesa a 3 e farci spassare da Ribery a 37 anni”.

SPORTEVAI | 27-09-2020 08:56