Inter, Biasin: “L’affare lo fanno gli altri”, caos sui social

Campionato fermo e Inter alla finestra. Come spesso accade in queste situazioni si pensa soprattutto al mercato, ancora di più in un momento in cui le cose non stanno andando come sperato per la squadra di Antonio Conte che ha perso alcuni punti in campionato.

Mercato alle porte

Non manca molto alla prossima sinistra di mercato anche se è evidente che i nerazzurri non potranno pensare di fare affidamento solo sul mercato per cambiare le cose in campionato. Di certo c’è da risolvere la situazione legata al danese Christian Eriksen. Il danese è arrivato proprio nel mercato di riparazione dello scorso anno a Milano dal Tottenham, salutato come uno dei colpi di mercato più importanti negli ultimi anni, la situazione è cambiata radicalmente forse anche per colpa della pandemia che ha costretto alla sospensione del campionato.

Il caso Eriksen

Nelle ultime settimane quello del danese sembra essersi trasformato da una situazione “anomala” a vero e proprio caso visto che nelle ultime due gare il centrocampista dell’Inter ha collezionato zero minuti di gioco e ora sembrano aprirsi le porte per un suo addio al nerazzurro con tantissime squadre alla finestra.

La riflessione di Biasin

Sulla questione torna anche il giornalista Fabrizio Biasin che ha sempre gettato acqua sul fuoco di un’eventuale caso Eriksen mentre ora sembra costretto arrendersi alla realtà: “Nelle ultime 48 ore i media hanno associato Eriksen a Psg, Borussia, Bayern, Real, Tottenham e Milan. Sono ovviamente balle di mercato ma chiariscono un concetto: tutti sanno che l’affare fatto dall’Inter un anno fa rischia di trasformarsi nell’affare di qualcun altro”.

La reazione dei social

Parole che scatenano immediatamente la reazione dei social soprattutto per la parte che riguarda i “cugini” del Milan. “Dare Eriksen al Milan – dice Diego – sarebbe un fallimento imperdonabile, ma anche un gravissimo errore strategico per quest’anno e per il futuro. Purtroppo l’ennesimi di molti commessi a vantaggio del Milan”, mentre Owen ha un’idea diversa: “Come ci sono 0 soldi in giro e visto che ha uno stipendio molto alto non conto su una plusvalenza ma spero in uno scambio gradito da Conte”.

SPORTEVAI | 12-11-2020 08:50