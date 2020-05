Inter, Biasin sceglie l'uomo per la fascia: "Non sbaglia una gara

Il calciomercato dell’Inter pare essere concentrato soprattutto sull’attacco: d’altra parte Beppe Marotta ha il dovere di farsi trovare pronto nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse davvero lasciare i nerazzurri. Ma dal prossimo mercato Antonio Conte non si aspetta soltanto attaccanti.

Inter in cerca di un esterno sinistro

La prima stagione interista dell’ex tecnico della Juventus ha sottolineato come gli esterni di centrocampo siano assolutamente fondamentali per il suo gioco. E anche che quelli presenti attualmente in rosa non sono del tutto adatti alla manovra di Conte. A sinistra, l’Inter ha alternato Asamoah (prima dell’infortunio), Biraghi e Young, e solo quest’ultimo ha fornito risposte soddisfacenti al tecnico nerazzurro. Peccato però che l’ex United sia “young”, ovvero giovane, solo di nome: l’Inter, insomma, necessita di un rinforzo affidabile per la fascia sinistra.

Da Barcellona spunta fuori il nome di Junior Firpo, terzino brasiliano che l’Inter preferirebbe a Semedo come contropartita nell’affare Lautaro Martinez. Per Fabrizio Biasin, invece, il rinforzo ideale per la fascia sinistra dell’Inter gioca in serie A. Il giornalista ne ha parlato in un intervento a Radio Sportiva.

Il suggerimento di Biasin: “L’Inter prenda Gosens”

“Robin Gosens piaceva moltissimo all’Inter già un anno fa – le parole di Biasin -, il problema è che l’Atalanta se lo è tenuto stretto”. Secondo il giornalista, però, l’Inter dovrebbe provare un nuovo assalto per l’esterno tedesco, autore di ben 8 reti e 5 assist tra campionato e Champions League in questa stagione.

“Gosens è uno dei giocatori più in vista e appetito dai top club, non sbaglia una partita”, il verdetto di Biasin, che dunque spera ancora che l’Inter provi a portare uno dei fedelissimi di Gasperini alla corte di Conte.

SPORTEVAI | 20-05-2020 12:31