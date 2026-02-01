Inter U.23: bicchiere mezzo vuoto, il Sorrento fa piangere il Catania

Una giornata ricca di spunti la 24esima nei tre gironi di Serie C, che ha lasciato sensazioni contrastanti. L’Inter U23 rallenta, il Lecco non va oltre il pari e il Catania cade a sorpresa. Il Sorrento firma un tris importante, mentre il Benevento osserva da vicino. Risultati che possono pesare nella corsa a playoff e promozione.
- Girone A – Inter e Lecco frenano, il Brescia osserva
- Girone B – Rilanci e frenate nel segno dell’equilibrio
- Girone C – Il Sorrento sorprende, Catania in difficoltà
Girone A – Inter e Lecco frenano, il Brescia osserva
Il Lecco torna da Trento con un pareggio per 1-1, maturato nei minuti finali. All’iniziale vantaggio di Candelari ha risposto l’autorete di Chinetti su angolo di Metlika. Con questo risultato, i blucelesti restano a +2 sul Brescia, che può tentare il sorpasso. L’Inter U23 non va oltre l’1-1 contro la Pergolettese, con Cinquegrano che replica a Corti, è il quinto risultato utile di fila per i nerazzurri che però non riescono a spiccare il volo. Successo importante invece per il Lumezzane, che ribalta l’Ospitaletto nel derby bresciano.
- Arzignano-Triestina 4-1 Lakti (A) al 30’ e al 44’ p.t.; Mattioli (A) al 6’, Okolo Ikechukwu (T) al 22’, Lanzi (A) al 26’ s.t.
- Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona 1-0 Marconi al 9’ s.t.
- Trento-Lecco 1-1 Candelari (T) al 39’; autorete di Chinetti (T) al 49’ s.t.
- Inter U23-Pergolettese 1-1 Corti (P) al 35’ p.t.; Cinquegrano (I) al 7’ s.t.
- Ospitaletto-Lumezzane 1-2 Bertoli (O) al 15’, Ferro (L) al 32’, Caccavo (L) al 37’ s.t.
Girone B – Rilanci e frenate nel segno dell’equilibrio
La Vis Pesaro interrompe la serie negativa superando in rimonta la Pianese. Decisive le palle inattive di Di Paola, sfruttate da Vezzoni e Stabile. Il Campobasso batte il Pontedera grazie a un Bifulco protagonista con gol e assist. Pareggio senza reti tra Carpi e Sambenedettese, simbolo del momento difficile di entrambe. Prosegue invece la risalita del Bra, che supera il Gubbio con la rete di Sinani.
- Pianese-Vis Pesaro 1-2 Martey (P) al 26’ p.t., Vezzoni (VP) al 36’ p.t.; Stabile (VP) al 42’ s.t.
- Bra-Gubbio 1-0 Sinani al 35’ p.t.
- Campobasso-Pontedera 3-2 Vitali (P) al 23’ s.t.; Bifulco (C) al 5’, Salines (C) al 14’, Gargiulo (C) al 32’, Nabian (P) al 46’ s.t.
- Carpi-Sambenedettese 0-0
Girone C – Il Sorrento sorprende, Catania in difficoltà
Cade inaspettatamente il Catania sul campo del Sorrento per 3-1. Dopo il vantaggio di Forte, i siciliani subiscono la rimonta firmata Sabbatani e Crecco. Federico Ricci chiude i conti nella ripresa, completando una prestazione convincente. Lo stop del Catania apre scenari interessanti in testa alla classifica. Il Benevento può allungare, mentre Salernitana e altre rivali restano in corsa. Completa il quadro parziale degli anticipi l’1-1 tra Cavese e Casarano.
- Cavese-Casarano 1-1 Chiricò (Cas) su rigore al 18′, Ubani (Cav) al 39′ s.t
- Sorrento-Catania 3-1 Forte (C) al 6’, Sabbatani (S) al 13’, Crecco (S) al 26’ p.t.; Ricci (S) al 45’ s.t.