Inter U.23: bicchiere mezzo vuoto, il Sorrento fa piangere il Catania

Giornata intensa nei tre gironi di Serie C, tra pareggi pesanti e vittorie decisive. Spicca il successo del Sorrento e il pari del Lecco a Trento.

Una giornata ricca di spunti la 24esima nei tre gironi di Serie C, che ha lasciato sensazioni contrastanti. L’Inter U23 rallenta, il Lecco non va oltre il pari e il Catania cade a sorpresa. Il Sorrento firma un tris importante, mentre il Benevento osserva da vicino. Risultati che possono pesare nella corsa a playoff e promozione.

Girone A – Inter e Lecco frenano, il Brescia osserva

Il Lecco torna da Trento con un pareggio per 1-1, maturato nei minuti finali. All’iniziale vantaggio di Candelari ha risposto l’autorete di Chinetti su angolo di Metlika. Con questo risultato, i blucelesti restano a +2 sul Brescia, che può tentare il sorpasso. L’Inter U23 non va oltre l’1-1 contro la Pergolettese, con Cinquegrano che replica a Corti, è il quinto risultato utile di fila per i nerazzurri che però non riescono a spiccare il volo. Successo importante invece per il Lumezzane, che ribalta l’Ospitaletto nel derby bresciano.

Arzignano-Triestina 4-1 Lakti (A) al 30’ e al 44’ p.t.; Mattioli (A) al 6’, Okolo Ikechukwu (T) al 22’, Lanzi (A) al 26’ s.t.

Lakti (A) al 30’ e al 44’ p.t.; Mattioli (A) al 6’, Okolo Ikechukwu (T) al 22’, Lanzi (A) al 26’ s.t. Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona 1-0 Marconi al 9’ s.t.

Marconi al 9’ s.t. Trento-Lecco 1-1 Candelari (T) al 39’; autorete di Chinetti (T) al 49’ s.t.

Candelari (T) al 39’; autorete di Chinetti (T) al 49’ s.t. Inter U23-Pergolettese 1-1 Corti (P) al 35’ p.t.; Cinquegrano (I) al 7’ s.t.

Corti (P) al 35’ p.t.; Cinquegrano (I) al 7’ s.t. Ospitaletto-Lumezzane 1-2 Bertoli (O) al 15’, Ferro (L) al 32’, Caccavo (L) al 37’ s.t.

Girone B – Rilanci e frenate nel segno dell’equilibrio

La Vis Pesaro interrompe la serie negativa superando in rimonta la Pianese. Decisive le palle inattive di Di Paola, sfruttate da Vezzoni e Stabile. Il Campobasso batte il Pontedera grazie a un Bifulco protagonista con gol e assist. Pareggio senza reti tra Carpi e Sambenedettese, simbolo del momento difficile di entrambe. Prosegue invece la risalita del Bra, che supera il Gubbio con la rete di Sinani.

Pianese-Vis Pesaro 1-2 Martey (P) al 26’ p.t., Vezzoni (VP) al 36’ p.t.; Stabile (VP) al 42’ s.t.

Martey (P) al 26’ p.t., Vezzoni (VP) al 36’ p.t.; Stabile (VP) al 42’ s.t. Bra-Gubbio 1-0 Sinani al 35’ p.t.

Sinani al 35’ p.t. Campobasso-Pontedera 3-2 Vitali (P) al 23’ s.t.; Bifulco (C) al 5’, Salines (C) al 14’, Gargiulo (C) al 32’, Nabian (P) al 46’ s.t.

Vitali (P) al 23’ s.t.; Bifulco (C) al 5’, Salines (C) al 14’, Gargiulo (C) al 32’, Nabian (P) al 46’ s.t. Carpi-Sambenedettese 0-0

Girone C – Il Sorrento sorprende, Catania in difficoltà

Cade inaspettatamente il Catania sul campo del Sorrento per 3-1. Dopo il vantaggio di Forte, i siciliani subiscono la rimonta firmata Sabbatani e Crecco. Federico Ricci chiude i conti nella ripresa, completando una prestazione convincente. Lo stop del Catania apre scenari interessanti in testa alla classifica. Il Benevento può allungare, mentre Salernitana e altre rivali restano in corsa. Completa il quadro parziale degli anticipi l’1-1 tra Cavese e Casarano.

Cavese-Casarano 1-1 Chiricò (Cas) su rigore al 18′, Ubani (Cav) al 39′ s.t

Chiricò (Cas) su rigore al 18′, Ubani (Cav) al 39′ s.t Sorrento-Catania 3-1 Forte (C) al 6’, Sabbatani (S) al 13’, Crecco (S) al 26’ p.t.; Ricci (S) al 45’ s.t.