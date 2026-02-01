Virgilio Sport
CALCIO SERIE C

Inter U.23: bicchiere mezzo vuoto, il Sorrento fa piangere il Catania

Giornata intensa nei tre gironi di Serie C, tra pareggi pesanti e vittorie decisive. Spicca il successo del Sorrento e il pari del Lecco a Trento.

Pubblicato:

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Sport Specialist

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Una giornata ricca di spunti la 24esima nei tre gironi di Serie C, che ha lasciato sensazioni contrastanti. L’Inter U23 rallenta, il Lecco non va oltre il pari e il Catania cade a sorpresa. Il Sorrento firma un tris importante, mentre il Benevento osserva da vicino. Risultati che possono pesare nella corsa a playoff e promozione.

Girone A – Inter e Lecco frenano, il Brescia osserva

Il Lecco torna da Trento con un pareggio per 1-1, maturato nei minuti finali. All’iniziale vantaggio di Candelari ha risposto l’autorete di Chinetti su angolo di Metlika. Con questo risultato, i blucelesti restano a +2 sul Brescia, che può tentare il sorpasso. L’Inter U23 non va oltre l’1-1 contro la Pergolettese, con Cinquegrano che replica a Corti, è il quinto risultato utile di fila per i nerazzurri che però non riescono a spiccare il volo. Successo importante invece per il Lumezzane, che ribalta l’Ospitaletto nel derby bresciano.

  • Arzignano-Triestina 4-1 Lakti (A) al 30’ e al 44’ p.t.; Mattioli (A) al 6’, Okolo Ikechukwu (T) al 22’, Lanzi (A) al 26’ s.t.
  • Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona 1-0 Marconi al 9’ s.t.
  • Trento-Lecco 1-1 Candelari (T) al 39’; autorete di Chinetti (T) al 49’ s.t.
  • Inter U23-Pergolettese 1-1 Corti (P) al 35’ p.t.; Cinquegrano (I) al 7’ s.t.
  • Ospitaletto-Lumezzane 1-2 Bertoli (O) al 15’, Ferro (L) al 32’, Caccavo (L) al 37’ s.t.

Girone B – Rilanci e frenate nel segno dell’equilibrio

La Vis Pesaro interrompe la serie negativa superando in rimonta la Pianese. Decisive le palle inattive di Di Paola, sfruttate da Vezzoni e Stabile. Il Campobasso batte il Pontedera grazie a un Bifulco protagonista con gol e assist. Pareggio senza reti tra Carpi e Sambenedettese, simbolo del momento difficile di entrambe. Prosegue invece la risalita del Bra, che supera il Gubbio con la rete di Sinani.

  • Pianese-Vis Pesaro 1-2 Martey (P) al 26’ p.t., Vezzoni (VP) al 36’ p.t.; Stabile (VP) al 42’ s.t.
  • Bra-Gubbio 1-0 Sinani al 35’ p.t.
  • Campobasso-Pontedera 3-2 Vitali (P) al 23’ s.t.; Bifulco (C) al 5’, Salines (C) al 14’, Gargiulo (C) al 32’, Nabian (P) al 46’ s.t.
  • Carpi-Sambenedettese 0-0

Girone C – Il Sorrento sorprende, Catania in difficoltà

Cade inaspettatamente il Catania sul campo del Sorrento per 3-1. Dopo il vantaggio di Forte, i siciliani subiscono la rimonta firmata Sabbatani e Crecco. Federico Ricci chiude i conti nella ripresa, completando una prestazione convincente. Lo stop del Catania apre scenari interessanti in testa alla classifica. Il Benevento può allungare, mentre Salernitana e altre rivali restano in corsa. Completa il quadro parziale degli anticipi l’1-1 tra Cavese e Casarano.

  • Cavese-Casarano 1-1 Chiricò (Cas) su rigore al 18′, Ubani (Cav) al 39′ s.t
  • Sorrento-Catania 3-1 Forte (C) al 6’, Sabbatani (S) al 13’, Crecco (S) al 26’ p.t.; Ricci (S) al 45’ s.t.

Inter U.23: bicchiere mezzo vuoto, il Sorrento fa piangere il Catania Getty

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Torino - Lecce
Como - Atalanta
Cremonese - Inter
Parma - Juventus
SERIE B:
Reggiana - Juve Stabia
Padova - Monza

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio