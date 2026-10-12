Inter, altro bilancio record: Marotta avverte Chivu e punge il Milan: “Milano è nerazzurra, ma dobbiamo alzare l'asticella”

Dopo un altro esercizio in utile, il numero uno nerazzurro non risparmia un avvertimento al tecnico rumeno e si concede una stoccata ai rivali cittadini

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Con l’approvazione del bilancio 2025/26, l’Assemblea degli Azioni dell’Inter manda in archivio una stagione capace di impreziosire la bacheca con lo Scudetto numero 21 e la decima Coppa Italia della storia del club, ma che conferma anche la solidità societaria. Per il secondo anno consecutivo, infatti, i conti della Benamata registrano un utile da record, ma nelle parole di Giuseppe Marotta ai soci, oltre all’orgoglio, c’è posto per un messaggio chiaro a Chivu e alla squadra, e, a poco più di due settimane dal derby, una piccola puntura ai rivali del Milan.

Inter, bilancio da record

Per il secondo anno consecutivo, i numeri raccontano un’Inter capace di affiancare risultati sportivi a un’oculata gestione delle finanze. L’esercizio chiuso lo scorso 30 giugno 2026 e approvato in queste ore dall’Assemblea degli Azioni, infatti, i ricavi si assestano attorno ai 518 milioni di euro, secondo risultato più alto della storia del club, dopo i 567 milioni della passata stagione, spinta dagli introiti legati al Mondiale per club e alla finale di Champions League. A conti fatti, l’utile netto per quest’anno è di 22,7 milioni di euro che conferma il risultato positivo già ottenuto nell’esercizio precedente.

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Marotta avvisa Chivu

Sul terreno di gioco, il bilancio della stagione è altrettanto significativo. L’Inter ha conquistato Scudetto e Coppa Italia, centrando il terzo double “domestico” della propria storia. Un risultato che ha impreziosito la prima annata di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Nel suo messaggio ai soci, Marotta non ha nascosto la soddisfazione per il percorso compiuto, ma ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro al tecnico e alla squadra: “Nel percorso europeo della scorsa stagione la squadra non ha espresso al massimo il proprio potenziale, ed è qui che è necessario continuare ad alzare l’asticella con responsabilità, impegno e grande determinazione”, ha avvertito il numero uno nerazzurro in vista anche dell’impegno in Champions contro il Club Brugge di domani sera a San Siro.

Il messaggio al Milan

Tra le pieghe del discorso del Presidente dell’Inter, nelle settimane che portano al derby, trova spazio anche una piccola stilettata ai rivali cittadini del Milan: “In questi mesi Milano è stata nerazzurra più che mai, e non solo nei giorni di celebrazione dei trofei. Abbiamo conquistato la nostra città e incontrato la passione dei nostri tifosi da piazza Duomo alla Montagnetta di San Siro, passando per la fermata Tricolore. Ma il progetto più grande sta ancora prendendo forma”.

Progetto nuovo stadio

Il riferimento di questo ultimo passaggio è, come chiarito da Marotta nel proseguo del discorso, ovviamente, allo stadio di proprietà: “Un investimento per realizzare uno stadio meraviglioso, una nuova icona urbana, un impianto finalmente all’avanguardia e adatto a sostenere le ambizioni dell’Inter e di tutti i suoi tifosi. Questo impianto di proprietà rappresenterà, inoltre, anche una piattaforma strategica che permetterà all’Inter di incrementare i ricavi e chiudere il gap con i top club europei”, ha concluso il Presidente nerazzurro, ricordando anche l’U23, i traguardi raggiunti dalla squadra femminile, gli investimenti “a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture di allenamento” a tutti i livelli, sempre con un occhio anche alla sostenibilità.