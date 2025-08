Inter, Bisseck chiude alla possibile cessione: sui social lo sfogo del tedesco 

Il difensore, che potrebbe essere sacrificato per arrivare a De Winter, ha pubblicato una Instagram story per far capire di non volersi muovere da Milano

Non c’è solo il caso Lookman che agita il mercato dell’Inter: Yann Bisseck, che il club nerazzurro potrebbe sacrificare per arrivare a Koni De Winter, ha fatto capire con una storia su Instagram di non aver alcuna intenzione di lasciare Milano.

Inter, De Winter nel mirino per la difesa

La trattativa per Ademola Lookman ha monopolizzato l’azione dell’Inter nell’ultima settimana, ma ora, in attesa di sviluppi da Bergamo, il club nerazzurro può dedicarsi anche alle altre operazioni della sua campagna acquisti. Tra queste c’è quella riguardante Koni De Winter, difensore di proprietà del Genoa che piace molto alla dirigenza nerazzurra e a Cristian Chivu: per arrivare al belga, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, l’Inter deve però prima cedere un altro difensore.

Bisseck sacrificabile per De Winter

Benjamin Pavard è il primo nome sulla lista dei partenti di Beppe Marotta e Piero Ausilio, purtroppo però per il francese ad oggi non ci sono club realmente interessati. E allora l’elemento da sacrificare potrebbe essere Yann Bisseck: il Crystal Palace ha già presentato un’offerta da 32 milioni per il tedesco, l’Inter lo ritiene incedibile per meno di 40 milioni, ma la distanza non è poi così incolmabile e chissà che nei prossimi giorni l’affare tra i due club non si sblocchi. Intanto, però, Bisseck non manda esattamente segnali di apertura verso gli inglesi…

Lo sfogo su Instagram di Bisseck

Sul suo profilo Instagram, infatti, il centrale tedesco ha pubblicato una storia dal significato solo apparentemente misterioso. Ad accompagnare una foto di Bisseck durante un allenamento con l’Inter c’è infatti la scritta (in inglese) “Dicano pure quello che vogliono”.

Collegando la frase alle voci di mercato, il messaggio non è poi così oscuro: mentre i media parlano di cessione, Bisseck si vede solo con la maglia dell’Inter. Insomma, con questa Instagram story il difensore ha voluto far capire che a cambiare aria non ci pensa affatto. Per le strategie di Marotta e Ausilio, un ostacolo in più…