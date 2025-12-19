Inter, Bisseck ci ricasca: il mani costa la finale di Supercoppa, il web nerazzurro si scatena e accusa

Il difensore nerazzurro regala il rigore del pareggio al Bologna con un fallo di mani, i tifosi ricordano l'intervento nella partita con la Lazio che lo scorso anno consegnò lo Scudetto al Napoli: gli interisti si scatenano

Alla fine sarà Napoli-Bologna, ed è tutto sommato giusto così: lunedì sera si fronteggeranno le vincenti di campionato e Coppa Italia, come da tradizione (tutto sommato recente) da poco trasformata in una final four di enigmatica estrazione. Pecunia non olet, nemmeno un po’.

Inter, Bisseck causa il rigore del pareggio

L’Inter sbaglia troppi rigori e deve ammainare la bandiera, il Bologna ne segna uno in più e va incontro alla squadra di Conte che ha eliminato il Milan. L’Inter, senza Lautaro Martinez nell’undici titolare (ma con Bonny accanto a Thuram), ha trovato il gol del vantaggio dopo appena 70 secondi, merito di un recupero alto da parte di Bastoni: decisivo il cross sul secondo palo per l’attaccante francese, che al volo è riuscito a sbloccare il risultato. Il Bologna ha subito abbozzato una reazione creando problemi soprattutto sulle corsie esterne. Momento chiave al 33′ della prima frazione: tocco di mano in area di Bisseck durante un contrasto di gioco con Castro, dopo una revisione al Var Chiffi ha deciso di assegnare il calcio di rigore poi trasformato da Orsolini.

Bisseck, Cesari conferma il rigore

In studio a Mediaset, l’ex arbitro Cesari si è detto d’accordo con la decisione di Chiffi: “C’è questo contatto col braccio che Chiffi non può vedere assolutamente dalla sua posizione. Deve per forza intervenire il Var. È chiaro che è stato un Var molto lungo, stavano vedendo se c’era un contrasto tra le braccia di Castro e Bisseck. Probabilmente hanno guardato anche se prima colpiva di testa e poi di braccio. Bisseck cerca l’intervento di testa ma liscia il pallone e il braccio è larghissimo e fuori dalla sagoma. Revisione giustissima, Bisseck era anche ultimo uomo, ci sono tante componenti. Una situazione fatta molto bene dal Var”.

Inter, Bisseck ci ricasca

Insomma, Bisseck ci ricasca, e sempre in momenti estremamente delicati. Il pensiero è andato subito al rigore che lo stesso difensore causò nello scorso campionato contro la Lazio, in pratica consegnando lo Scudetto al Napoli. Sul tiro di Castellanos, Bisseck aveva colpito il pallone con il braccio. Chiffi, ancora una volta lui, inizialmente aveva lasciato correre, ma poi il Var segnalò il fallo. Di qui il rigore, il gol del pareggio di Pedro, e il 2-2 che in pratica tolse il tricolore ai nerazzurri.

Bisseck e il rosso contestato a Verona

Ma anche quest’anno non sempre Bisseck è stato irreprensibile. Decima giornata di campionato, 2 novembre 2025, si gioca Verona-Inter. Al minuto 66 Giovane anticipa su un retropassaggio corto di Sucic, che coglie un po’ di sorpresa Bisseck. L’anticipo è secco e Bisseck va in scivolata in tentativo di anticipare l’attaccante di Verona. Lo prende in pieno e il fallo è netto, con il difensore tedesco dell’Inter che era l’ultimo uomo. La palla però va verso l’esterno nell’anticipo di Giovane ed è questa la spiegazione che Doveri dà per il “solo” cartellino giallo. Episodio al limite, per gli scaligeri è rosso che però non viene estratto.

Bisseck, i tifosi dell’Inter si scatenano

E stavolta i tifosi dell’Inter si infuriano per davvero, come Stefano: “Sei sempre il solito Bisseck che ci fa’ perdere ogni partita, scudetto ecc ecc. Prova altri sport forse andrà meglio”. E Mimmo aggiunge: “Bisseck, hai rotto i santissimi“. Pietro allo stesso modo: ” Questo è un pericolo costante quando è dentro l’area …sua!”. Anche Alessandro non può che ammettere: “Giustissimo. Sono interista. Era rigore questo e quello x noi col Liverpool”. Anche Enzo alza le mani: “Avevo già detto di Bisseck e la perdita dello scudetto per aver nascosto la mano e mostrato il gomito. Deficiente. Non si è smentito”. E Nicola ironizza: “Bisseck pallone d’oro“.