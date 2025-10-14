Inter, il mal di pancia di Bisseck e l’idea di scambio a gennaio: web in subbuglio, i tifosi hanno già scelto

Il difensore gioca poco con Chivu e teme di perdere i Mondiali con la Germania: il Crystal Palace può tornare all’assalto, i nerazzurri hanno già in mente la contropartita

Yann Bisseck gioca poco nell’Inter di Cristian Chivu, troppo poco, e teme di perdere i Mondiali 2026 con la Germania. Il difensore potrebbe chiedere la cessione a gennaio al Crystal Palace, ancora fortemente interessato a lui, e i nerazzurri hanno già nel mirino la possibile contropartita: Marc Guehi, nazionale inglese che piace tanto agli tifosi interisti.

Inter, Bisseck gioca poco

Il turnover sistematico pare uno dei cardini della gestione di Cristian Chivu all’Inter, il tecnico ha finora adottato ampie rotazioni tra i suoi uomini, soprattutto tra centrocampo e attacco. In difesa, invece, l’alternanza è ridotta, soprattutto per Yann Bisseck: finora il difensore tedesco ha giocato appena una partita (90’) in serie A (il doloroso 2-1 incassato a Meazza dall’Udinese) e 67’ in Champions League, contro lo Slavia Praga. Un minutaggio ridotto rispetto alla scorsa stagione, quando – da riserva – aveva accumulato 271’ nelle prime 8 partite tra campionato ed Europa, per poi entrare stabilmente nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

La paura di Bisseck

L’utilizzo ridotto da parte di Chivu ha messo Bisseck di malumore: nessuna scenata o sfogo nello spogliatoio, sia chiaro, ma il difensore sta seriamente pensando di lasciare l’Inter nel prossimo mercato di gennaio. Bisseck, infatti, teme che la scarsa considerazione da parte del nuovo allenatore nerazzurro possa costargli la partecipazione ai prossimi Mondiali con la Germania.

Tra l’altro, una soluzione il tedesco ce l’avrebbe: secondo quanto riferito da SportMediaset, il Crystal Palace sarebbe pronto a tornare alla carica per il centrale. Già in estate il club inglese aveva proposto all’Inter 30 milioni per il cartellino di Bisseck, per poi lasciare il tavolo della trattativa di fronte alla richiesta di 40 milioni da parte dei nerazzurri. A gennaio, però, le parti potrebbero trovare una soluzione.

La contropartita Guehi

L’Inter, infatti, potrebbe chiedere di inserire nell’affare Marc Guehi, il nazionale inglese del Palace, in scadenza di contratto a fine stagione. Il cartellino del centrale permetterebbe di abbassare le pretese dell’Inter e avvicinerebbe il Palace a Bisseck: insomma, la soluzione dello scambio potrebbe rivelarsi un successo per tutte le parti in causa. E Chivu si ritroverebbe con un difensore di valore ed esperienza, perfetto per alternarsi con Acerbi e De Vrij al centro della difesa nerazzurra.

Bisseck o Guehi: i tifosi hanno già scelto

L’ipotetico affare, intanto, è già stato approvato dai tifosi dell’Inter, molti dei quali da tempo hanno preso in antipatia Bisseck: in particolare, i supporter nerazzurri non hanno perdonato al tedesco l’errore commesso nella sconfitta contro l’Udinese, quando lasciò al friulano Atta il tempo di mirare e battere Sommer. “Guehi è un co-titolare dell’Inghilterra, da anni uno dei migliori in Premier: vuoi mettere con Bisseck che sono due anni che fa disastri nell’Inter?”, scrive Ant888 su X, esprimendo un pensiero comune a molti interisti.

“A me Bisseck non dispiace – gli fa eco Enea – ma se mi danno Guehi glielo impacco con il fiocco e con un bel cesto di muffin in omaggio; sarebbe un upgrade insensato”. “Bisseck per Guehi sarebbe una Gioconda, per chi se lo stesse chiedendo”, esagera David. “Bisseck difensore centrale non lo auguro nemmeno alla Juve, Guehi invece è molto forte”, scrive Kyongi. “Bisseck non è da Inter: vendere!”, comanda infine Stefano.