Tra campo e mercato, il club nerazzurro studia un nuovo profilo per la mediana e valuta le prossime mosse in vista delle future stagioni: concorrenza della Juventus

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il futuro del centrocampo dell’Inter passa inevitabilmente dalla posizione di Hakan Calhanoglu, ma anche dalle valutazioni che la dirigenza sta facendo sui giovani già presenti in rosa. Il turco resta il regista di riferimento della squadra nerazzurra e il suo contratto è attualmente in scadenza il 30 giugno 2027. Marotta e Baccin hanno avviato da tempo i contatti con l’entourage del calciatore per discutere il prolungamento, ma il club non vuole farsi trovare impreparato in caso di scenario alternativo. Del resto, non mancano le offerte dalla Turchia. E tra i nomi per il futuro c’è proprio quello di Alessandro Romano, classe 2006 attualmente in forza al Cagliari, venuto fuori dopo le prestazioni poco convincenti del giovane Stankovic. La convocazione con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini ha ulteriormente acceso i riflettori sul giovane mediano ex Spezia.

Calhanoglu, rinnovo possibile ma l’Inter guarda al futuro

La situazione di Hakan Calhanoglu rappresenta il primo tassello della strategia nerazzurra. L’Inter non ha chiuso alla possibilità di rinnovare il contratto del centrocampista turco, anzi. Le parti sembrano proiettate verso la prosecuzione del rapporto. Il nodo principale riguarda però le condizioni fisiche del giocatore, elemento che la società vuole valutare attentamente prima di assumere impegni per le prossime stagioni.

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Calhanoglu, ormai diventato un riferimento assoluto nella costruzione del gioco nerazzurro, ha infatti avuto diversi problemi fisici nell’ultimo periodo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i sei stop per infortunio patiti dal turco stanno parzialmente condizionando le riflessioni dell’Inter, con il calciatore che ha dovuto fare i conti con un nuovo stop anche nell’annata in corso. C’è una certezza: si ridurrà la base dell’ingaggio e si aumenteranno i bonus legati a presenze ed obiettivi di squadra. Questo il nuovo piano nerazzurro.

Il ragionamento di Marotta e Baccin, quindi, non sembra essere legato soltanto alla volontà di continuare con uno dei giocatori più importanti della rosa, ma anche alla necessità di programmare il dopo-Calhanoglu. Il contratto in scadenza dà tempo fino a gennaio, ma l’Inter sta già monitorando il mercato alla ricerca di un possibile erede. Ed è proprio in questo contesto che emerge Alessandro Romano, sul quale il sodalizio meneghino piomberebbe qualora il rinnovo di Calhanoglu non dovesse concretizzarsi.

Stankovic non convince: Romano può diventare il nuovo obiettivo

L’altro elemento in bilico è Aleksandar Stankovic. Il figlio di Dejan è tornato all’Inter dopo l’esperienza al Club Brugge, con la società che ha deciso di esercitare il diritto di recompra e di trattenerlo nonostante le numerose offerte ricevute durante l’estate. Le aspettative sul giovane serbo erano importanti, ma l’inizio della stagione non gli ha garantito lo spazio che avrebbe potuto auspicare. Appena 15 minuti nelle prime sei apparizioni stagionali. Un dato che va letto anche alla luce della concorrenza molto elevata in mediana, dove non può essere arrivata una bocciatura definitiva.

Il futuro del centrocampista, in vista di gennaio e della prossima estate, resta da valutare. L’Inter potrebbe prendere in considerazione anche un nuovo prestito, eventualmente già nella sessione invernale, per permettere a Stankovic Jr di giocare con maggiore continuità e verificare sul campo la sua crescita. In alternativa, qualora arrivassero proposte ritenute interessanti, la società potrebbe valutare addirittura una cessione e reinvestire le risorse sul mercato. Il piano B, ad oggi, l’Inter ce l’ha in casa e si chiama Piotr Zielinski.

Ed è qui che si inserisce la candidatura di Romano. Il centrocampista del Cagliari ha caratteristiche che interessano particolarmente all’Inter: giovane in rampa di lancio, ha già dimostrato di avere grande personalità in Serie A e presenta ampi margini di crescita. Inoltre, il club nerazzurro guarda con particolare attenzione al mercato italiano e con i sardi potrebbe persino replicare l’operazione Barella.

La concorrenza, però, è destinata ad essere significativa. Inter e Juventus hanno già manifestato interesse per Romano, ma anche Milan e Napoli sono tra le società attente al classe 2006, che piace moltissimo ad Amorim e al ds Giovanni Manna. La valutazione del giocatore si è rapidamente impennata: al momento, si attesta intorno ai 20 milioni di euro, ma la stagione è ancora lunga e il prezzo potrebbe ulteriormente lievitare.

Marotta e Baccin anticipano la concorrenza

La strategia dell’Inter sembra procedere su due binari paralleli. Da una parte c’è il presente, rappresentato da Calhanoglu e dalla trattativa per il rinnovo; dall’altra c’è la programmazione, con Romano individuato come uno dei profili da monitorare con maggiore attenzione. L’eventuale arrivo del centrocampista del Cagliari non sarebbe necessariamente legato a una sostituzione immediata di Calhanoglu. Il profilo del classe 2006, per età e margini di miglioramento, sarebbe più compatibile con un investimento a lungo termine, da accompagnare nella crescita all’interno della rosa nerazzurra.

La situazione di Stankovic sarà un altro fattore determinante. Il serbo ha ancora la possibilità di conquistare spazio e cambiare gerarchie e valutazioni, ma la concorrenza interna rende il suo percorso tutt’altro che scontato. Appena due presenze per lui quest’anno, tra dubbi e incertezze. Il mercato dell’Inter a centrocampo, dunque, potrebbe essere deciso nei prossimi mesi da una sorta di effetto domino. Se Calhanoglu dovesse rinnovare e Stankovic riuscisse a ritagliarsi un ruolo importante, l’operazione Romano potrebbe non rappresentare urgenza, ma ad oggi non si sta andando in questa direzione. Se invece il rinnovo del turco non arrivasse e il serbo non trovasse spazio sufficiente, l’Inter avrebbe un motivo in più per accelerare per il giovane italiano.

Il messaggio dei vertici interisti è chiaro: Calhanoglu resta centrale, nonostante le sirene dalla Super Lig turca, ma il club non vuole arrivare impreparato nel momento in cui sarà necessario sostituirlo. Marotta e Baccin continueranno a monitorare Romano con attenzione, ma occhio alla concorrenza della Juventus di Luciano Spalletti, che proprio in quel settore del campo potrebbe presto cambiare qualcosa. Le prossime sessioni di mercato restituiranno una risposta definitiva.