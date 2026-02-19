Inter, polemiche sul campo di Bodo: Lautaro paga il prezzo più alto, il retroscena sulla telefonata a Donnarumma

L’Inter rimedia una sconfitta pesante sul campo di Bodo. I nerazzurri, dopo il match con la Juventus di sabato, sono sembrati stanchi e svuotati. Ma un ruolo ha giocato anche il campo in sintetico su cui si è giocato

E’ stata la peggior Inter vista in Champions League in questa stagione. I nerazzurri rimediano una sconfitta pesante a Bodo e saranno chiamati a una reazione per riuscire a passare il turno. Ma oltre alla stanchezza, un ruolo potrebbe averlo giocato anche le condizioni del terreno di gioco di Bodo. Le “pieghe” che si sono formate negli ultimi giorni hanno fatto pensare anche all’ipotesi di un rinvio del match e potrebbero aver portato anche all’infortunio di Lautaro.

Le polemiche sul campo di Bodo

La vigilia del match tra Bodo e Inter è stata vissuta con un check costante delle condizioni del terreno di gioco dell’Aspmyra Stadion. Le nevicate che hanno colpito la Norvegia negli ultimi giorni hanno costretto i padroni di casa a una manutenzione straordinaria. Il campo di gioco del club norvegese, come noto, è in erba sintetica ma questo non significa che non possono esserci problemi. La rimozione della neve fatta nel corso degli ultimi giorni anche con macchinari molto pesanti ha creato conseguenze. All’interno del campo si sono creati una serie di avvallamenti, soprattutto in prossimità delle linee laterali con il manto che presenta delle pieghe. Alla fine la decisione di giocare è toccata all’arbitro Siebert che ha effettuato un sopralluogo nel pomeriggio in cui ha verificato per l’ultima volta le condizioni e ha dato l’ok al match. Per alcune ore è stata ventilata addirittura l’ipotesi dello 0-3 a tavolino per l’Inter ma secondo il fischietto tedesco il problema riguardava soltanto l’1% del campo.

La telefonata a Donnarumma

A svelare un retroscena sulla vigilia del match con il Bodo ci ha pensato l’inviato di Prime, Alessandro Alciato. Giocare su un campo sintetico rappresenta ancora un’anomalia nel mondo del calcio, la gran parte delle squadre non sono abituate a questa situazione che comporta un rimbalzo del pallone diverso rispetto ai campi in erba. E a complicare la situazione in Norvegia ci sono state anche le “pieghe” innaturali del campo. Ma secondo l’inviato di Prime, i nerazzurri avrebbero provato a informarsi sul campo anche utilizzando Gigio Donnarumma che in Norvegia ha giocato solo qualche settimana fa con il suo Manchester City: “L’Inter ha chiamato Donnarumma nei giorni scorsi, vista l’esperienza su questo campo, e Donnarumma ha definito i rimbalzi del pallone come dei rimbalzi ubriachi”.

Le condizioni di Lautaro

Difficile dire se l’infortunio di Lautaro Martinez possa avere una relazione anche con le condizioni del manto di gioco. L’attaccante argentino è stato utilizzato molto nel corso della stagione e il suo stop potrebbe non avere nessuna relazione con le “pieghe” che si sono formate sul sintetico di Bodo. Anche se si è giocato in condizioni decisamente diverse rispetto a quelle a cui i giocatori sono abituati. E a preoccupare ancora di più i tifosi sono le parole di Cristian Chivu dopo il match: “Lautaro lo abbiamo perso, si è fatto male. Ma ci sono anche altri giocatori che hanno dei problemi e che valuteremo in questi giorni. E’ un infortunio abbastanza serio”.