Inter-Bodo Glimt, Champions League: orario, probabili formazioni, arbitro e dove vederla

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla gara di ritorno dei playoff di Champions League, in programma oggi a San Siro: si riparte dal 3-1 maturato in Norvegia

Dopo il pesante 3-1 dell’andata, l’Inter di Cristian Chivu è chiamata a compiere una piccola grande impresa davanti al pubblico di San Siro. Contro i norvegesi del Bodo/Glimt, i nerazzurri si giocano il pass per gli ottavi di finale della Champions League 2025/26. Il tutto, senza l’infortunato Lautaro Martinez. Entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per vedere il ritorno dei playoff in diretta e live in streaming: le ultimissime sulle formazioni e il palinsesto televisivo destinato alla super sfida del “Meazza”.

Inter-Bodo/Glimt, le probabili formazioni

Dentro o fuori. Per l’Inter di Cristian Chivu è già la partita più importante della stagione, all’indomani del weekend che ha virtualmente consegnato lo scudetto nelle mani dei nerazzurri, complici le nuove sconfitte di Milan e Napoli. Testa alla Champions, competizione che Thuram e compagni non hanno nessuna intenzione di abbandonare. Per farlo, spazio ai titolarissimi contro l’imprevedibile Bodo/Glimt.

Confermatissimo il collaudato 3-5-2 di Chivu, con Sommer tra i pali e la retroguardia formata da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie esterne, salvo sorprese, spingeranno Luis Henrique e Federico Dimarco, con Dumfries rientrato almeno tra i convocati per la partita odierna. In mediana, ancora out Hakan Calhanoglu, ecco perché ci sarà nuovamente Piotr Zielinski in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan a completare il terzetto. In attacco, chance importante per Pio Esposito al fianco di Marcus Thuram.

Classico 4-3-3 per gli ospiti, con l’ex Milan Hauge sul versante mancino del tridente offensivo disegnato da Knutsen, che si affiderà anche all’esperienza di Hogh e alla velocità di Blomberg. Berg detterà i tempi di gioco in mezzo al campo, con Evjen e Fet nel ruolo di interni di centrocampo. Chiavi della difesa nelle mani della coppia Bjortuft-Gundersen. In porta Halkin.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Bodo/Glimt:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, F.P. Esposito. Allenatore: Chivu. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Acerbi, De Vrij, Dumfries, Darmian, C. Augusto, Cocchi, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Lavelli.

Dove vedere Inter-Bodo/Glimt in diretta tv e streaming: orario e palinsesto tv

Inter-Bodo/Glimt, in programma questa sera alle ore 21 allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con pre gara dalle ore 20 live anche su Sky Sport 24. Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now, con le omonime applicazioni mobili disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento.

Diretta radio su Rai Radio Uno, mentre avrete la possibilità di seguire il match in tempo reale attraverso i canali social ufficiali di Inter e Bodo/Glimt, pronti ad aggiornarvi su marcatori, risultato e azioni salienti del playoff di Champions. Webcronaca testuale live su Virgilio Sport.

L’arbitro di Inter-Bodo/Glimt: i precedenti con le due squadre

A dirigere l’incontro tra Inter e Bodo/Glimt sarà lo spagnolo Alejandro Hernandez, coadiuvato dai connazionali José Naranjo e Diego Sánchez Rojo, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale è affidato a José Luis Munuera. In sala Var, invece, agirà sempre un tandem iberico, composto da Carlos del Cerro Grande e Guillermo Cuadra Fernandez.

Un solo precedente con i nerazzurri per il fischietto classe ’82, che ha incrociato l’Inter nell’edizione 2024/25 della Champions, arbitrando la sfida della League Phase contro lo Sparta, in occasione della vittoria targata Lautaro Martinez. Risale alla passata stagione anche l’unico precedente con i norvegesi, che lo scorso febbraio si ritrovarono in Europa League contro il Twente, vincendo 5-2 dopo i tempi supplementari nel playoff di ritorno.