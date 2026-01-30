Playoff Champions, Inter contro il Bodo/Glimt, scansato il pericolo Mourinho. I tifosi: "Da non sottovalutare"

Definito il quadro playoff: Lautaro e compagni pescano i norvegesi ed evitano il grande ex. Per i tifosi nerazzurri le insidie saranno il freddo e il campo sintetico.

Definito il destino dell’Inter ai playoff di Champions League 2025/26. A Nyon è arrivato il verdetto con il sorteggio dell’avversaria degli spareggi: la squadra di Chivu affronterà il Bodo/Glimt, scansando così il pericolo Mourinho. I playoff prevedono andata e ritorno: da testa di serie, Lautaro e compagni giocheranno la gara di ritorno a San Siro. Le gare di andata degli spareggi sono in programma il 17 e 18 febbraio, mentre le gare di ritorno sono fissate per il 24 e 25 febbraio.

I nerazzurri trovano il Bodo/Glimt

Il Bodo/Glimt si è guadagnato l’accesso ai playoff di Champions chiudendo la Fase Campionato al 23esimo posto con 9 punti. I norvegesi hanno costruito il loro piazzamento grazie ai due colpi finali contro Manchester City e Atletico Madrid, battuti nelle ultime due giornate. Per il resto del percorso sono arrivati i ko con Juventus, Galatasaray e Monaco, oltre ai pareggi contro Borussia Dortmund, Slavia Praga e Tottenham. Proprio il successo contro la squadra del Cholo ha consegnato al Bodo/Glimt la chance di giocarsi gli spareggi. Dunque, una squadra alla portata, ma comunque molto insidiosa.

I tifosi dell’Inter: “Freddo e campo sintetico, non sarà facile”

Sui social il sorteggio ha lasciato complessivamente soddisfatti i tifosi nerazzurri. Il Bodo/Glimt è considerato un avversario insidioso, ma comunque preferibile al Benfica di Mourinho. In molti sottolineano però le condizioni proibitive della trasferta: “Temperature gelide e campo sintetico, non sarà facile”, si legge tra i commenti.

Qualcuno, seppur in minoranza, proprio per il fattore meteorologico avrebbe preferito il Benfica. L’attenzione resta alta: “Occhio a non sottovalutarli, in tanti ci sono già caduti: basta guardare City e Atletico”, scrive un tifoso. Altri pongono l’accento sulla gestione delle due gare: “Trasferta tosta, bene avere il ritorno a San Siro. Speriamo di avere la squadra al completo”.

In generale, però, il clima resta ottimista. Non mancano comunque i riferimenti al mercato: “Portiamo qualcuno in squadra da questa sessione?”, oppure “Cerchiamo di prendere uno tra Diaby e Perisic, ci serve!”. C’è anche chi si mostra più critico: “Io sto con la squadra e con il mister, ma non con la società. Siamo l’Inter, è da troppo che non si fa mercato. Svegliatevi”.

Inter, l’avversario agli ottavi

In caso di qualificazione, la squadra di Chivu affronterebbe gli ottavi con l’andata a San Siro e il ritorno in trasferta: le sfide sono previste nella seconda e terza settimana di marzo. In quel caso, Lautaro e compagni potrebbero ritrovarsi di fronte la settima o l’ottava del girone unico, quindi una tra Sporting e Manchester City. Anche qui sarà un ulteriore sorteggio a stabilire l’accoppiamento. I portoghesi hanno strappato la qualificazione negli ultimi minuti battendo 3-2 l’Athletic Bilbao al San Mames, mentre la squadra di Guardiola ha blindato il pass con il 2-0 rifilato al Galatasaray.