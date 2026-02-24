Inter-Bodo Glimt, le formazioni ufficiali: Esposito, Zielinski, Dimarco, le scelte di Chivu

Il 20enne in coppia con Thuram per non far sentire l’assenza di Lautaro, a centrocampo spazio al polacco in regia, inamovibile il laterale mancino assente all'andata

Infortuni permettendo, Cristian Chivu si affiderà all’Inter migliore per provare a rimontare il Bodo Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League: nelle formazioni ufficiali della gara del Meazza confermato Pio Esposito accanto a Marcus Thuram, mentre a centrocampo torna titolare Zielinski in regia. E sulla sinistra inamovibile Dimarco, assente all’andata.

Inter-Bodo Glimt: le formazioni ufficiali

Sarà l’Inter migliore quella che proverà stasera a rimontare il 3-1 incassato in Norvegia dal Bodo Glimt nell’andata dei playoff di Champions League. Cristian Chivu non ha intenzione di concedere alcun vantaggio alla formazione di Kjetil Knutsen, anche perché nel primo round proprio il turnover finì per penalizzare i nerazzurri: il tecnico rumeno dimostra di aver compreso la lezione, riproponendo dal 1’ la coppia di esterni titolari composta da Luis Henrique e Dimarco, che aveva riposato all’Aspmyra Stadion per poi scendere in campo a Lecce. Il mancino, in particolare, è un elemento irrinunciabile per l’Inter che punta alla rimonta.

Esposito-Thuram per sostituire Lautaro

Ma rispetto all’andata e alla gara di Lecce cambia anche il pacchetto difensivo, con Akanji che riprende il suo posto da titolare al centro della linea a tre, in mezzo a Bastoni e Bisseck. Con Calhanoglu acciaccato, a centrocampo la regia è affidata a Zielinski, coadiuvato da Barella e Mkhitaryan come mezz’ali. In avanti il compito di non far rimpiangere Lautaro Martinez ricade su Pio Esposito, già in gol all’andata, coadiuvato da Marcus Thuram: Chivu ripropone dunque la coppia già vista a Lecce.

Il solito Bodo Glimt

Knutsen, invece, non cambia di una virgola il suo Bodo Glimt: d’altra parte l’Eliteserien partirà soltanto il prossimo 15 marzo e il tecnico norvegese può contare su una squadra che ha riposato dopo la vittoria dell’andata, rinviando il turnover. Il consueto 4-3-3 del Bodo vedrà il duo Gundersen–Bjortuft come coppia di centrali davanti al portiere Haikin, con Bjorkan da laterale sinistro e Sjovold sulla fascia opposta. In mediana Berg l’uomo a protezione della difesa, con Evjen e Fet incaricati degli inserimenti alle spalle del centravanti Hogh, supportato ai lati dall’ex Milan Hauge e da Blomberg.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; P. Esposito, M. Thuram. All. Chivu.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen.

Arbitro: Hernandez (Esp).