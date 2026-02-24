Inter-Bodo: il Meazza celebra l’ex Ronaldo, ma che imbarazzo il siparietto del Fenomeno con Capello

Prima della gara applausi per il ritorno del brasiliano, in campo insieme a Vieri, poi l’ex allenatore lo stuzzica dallo studio di Sky Sport

Un pizzico di commozione, ma anche risate e un momento di imbarazzo: il ritorno di Ronaldo al Meazza prima di Inter-Bodo Glimt è stato accompagnato da un siparietto in tv con Fabio Capello, che dallo studio di Sky Sport ha stuzzicato il Fenomeno con una battuta forse inopportuna sul suo peso.

Inter-Bodo Glimt e il ritorno di Ronaldo

L’abbraccio del Meazza è lungo e caloroso: Ronaldo sta in campo insieme ad un altro grande ex dell’Inter, Christian Vieri, per ricevere l’applauso dei suoi vecchi tifosi e l’omaggio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, che dona a entrambi una maglia dell’Inter di oggi. È un momento emozionante, prima della sfida col Bodo Glimt che mette in palio il passaggio agli ottavi di Champions League, e nella testa di tanti tifosi interisti sarà passato lo stesso pensiero: “stasera ci vorrebbe proprio una prodezza come quelle di Ronnie”.

Le parole del Fenomeno

Accanto a Vieri Ronaldo sorride, poi intervistato da Sky Sport racconta la sua emozione. “È molto bello tornare qui – ammette il Fenomeno – ricevere questo sentimento a questi tifosi che sono molto importanti per me”. E quanto alla gara, Ronaldo fa capire di essere sicuro della rimonta nerazzurra: “È una serata bellissima, importante e la gente aiuterà l’Inter”.

L’elogio di Capello

Dall’emozione, poi, si passa in breve tempo alle risate. Ronaldo è infatti protagonista di un siparietto con Fabio Capello, che dallo studio di Sky Sport prima elogia il brasiliano, poi lo prende amabilmente in giro ricordando i ricorrenti scontri sul peso forma avuti con Ronnie quando il friulano allenava il Real Madrid. “Ronaldo è il più grande giocatore che ho allenato – spiega Capello prima di collegarsi col Fenomeno – Aveva qualità impressionanti ed era completo in tutto. A livello di serietà calcistica, di vita d’atleta, invece, lasciava a desiderare…”.

Il siparietto sul peso

Quando Ronaldo viene intervistato a bordocampo, ecco che Capello ne approfitta per stuzzicare il suo ex giocatore. “Ciao Ronnie, scusami, volevo sapere quanto pesi oggi?”, domanda l’ex allenatore col sorriso sulle labbra. Una battuta forse inopportuna oggi, ma Ronaldo assorbe col solito atteggiamento positivo. Il brasiliano quasi non permette al suo vecchio tecnico di finire la domanda: “Ma ancora questo! Basta mister!”, risponde sorridendo a sua volta e scatenando la risata di tutto lo studio di Sky Sport. Il brasiliano non avrà più la forma fisica dei giorni migliori, ma la voglia di divertire, beh quella l’ha decisamente conservata.