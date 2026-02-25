Inter-Bodo Glimt, moviola: negati tre rigori in pochi minuti, per Bastoni rivincita inutile

La prova dell’arbitro Hernandez nella gara di ritorno dei playoff di Champions al microscopio, il fischietto spagnolo ha ammonito solo un giocatore

Tanti casi da moviola al Meazza, sia sui due gol del Bodo che per presunti penalty chiesti dai nerazzurri ma l’arbitro non ha sbagliato quasi niente. Vediamo cosa è successo.

Inter-Bodo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ Frattesi gira di testa verso il secondo palo, lì c’è Bjørtuft che salva prima della linea; c’è un sospetto mani ma il giocatore colpisce la palla con il fianco. Al 40′ graziato Bastoni per un fallo ai danni di Blomberg spalla contro schiena. Al 42′ protesta l’Inter e chiede un rigore per una respinta in area di Berg su cross di Frattesi ma la palla viene presa anche stavolta col fianco e non con un braccio. La conferma arriva dopo un silent check rapidissimo del Var.

La gara si accende e un minuto dopo nuova polemica: Barella chiede il rigore per un intervento rischioso in area di Hogh, la palla dopo un batti e ribatti arriva a Dimarco, che di spara alto. L’arbitro lascia giocare. Al 54′ sugli sviluppi di un corner, Sjøvold tocca di mani in area su testa di Akanji. Giocata non punibile perché la palla è inaspettata. Bastoni rischia l’ammonizione per la dura reazione. Al 55′ segna il Bodo con Hauge, partito in posizione dubbia: l’arbitro convalida e arriva anche la conferma del Var.

Primo ammonito al 67′, è Gundersen per fallo su Pio Esposito. Regolare al 72′ il raddoppio norvegese: Evjen parte dietro la linea difensiva nerazzurra sull’assist di Hauge. Al 76′ su azione d’angolo tira Bastoni, Haikin blocca la palla ma solo quando questa ha però oltrepassato la linea bianca. L’orologio della goal line technology suona, gol valido, una parziale rivincita per il difensore dopo le polemiche e i veleni della scorsa settimana ma inutile: dopo 3′ di recupero Inter-Bodo finisce 1-2.

I precedenti di Hernandez con l’Inter

Un sol precedente con i nerazzurri, la vittoria per 1-0 in Champions contro lo Sparta Praga in trasferta il 22 gennaio 2025.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Sánchez Rojo con Munuera IV uomo, del Cerro Grande al Var e Cuadra Fernandez all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Gundersen.