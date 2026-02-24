Inter-Bodo Glimt 1-2, le pagelle: Akanji disastroso, Barella delude, nerazzurri puniti dall’ex Milan Hauge 

Il difensore simbolo dell’eliminazione con lo svarione che porta all’1-0 dei norvegesi, il centrocampista è il leader che non riesce a trascinare i compagni

Il ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt avrebbe dovuto essere la notte della grande rimonta dell’Inter, si è trasformata invece in una delle serate più amare della recente storia europea dei nerazzurri, sconfitti per 2-1 a San Siro. Disastroso Akanji che propizia il vantaggio dell’ex Milan Hauge con uno svarione al limite dell’area, delude il leader Barella.

Inter-Bodo, la chiave della partita

Chiamata a rimontare due reti, l’Inter punta su un avvio ad alta intensità contro un Bodo Glimt che si presenta compatto e stretto con un ordinatissimo 4-4-2: il piano di Knutsen è non lasciare spazi ai nerazzurri in mezzo al campo, obbligandoli a passare dalle corsie esterne. Ma i norvegesi stanno alti e con l’attacco alla profondità di Dimarco e Luis Henrique la squadra di Chivu crea occasioni, soprattutto quando alza il pallone – anche sui corner – e pesca la testa di Esposito o gli inserimenti di Frattesi, la vera sorpresa del rumeno nell’undici titolare. Il Bodo non rinuncia comunque a giocare e tiene in apprensione la difesa nerazzurra provando sempre a uscire palla al piede in ripartenza.

Il crollo nella ripresa

Nella ripresa l’Inter riprende a ritmo più basso e al 13’ viene punita da uno svarione di Akanji, che perde palla al limite dell’area pressato da Blomberg: Sommer si supera sul norvegese, ma Hauge fa tap-in per l’1-0 che rende proibitiva la rimonta nerazzurra. Chivu passa al tridente con Bonny per Frattesi, la pressione produce un palo di Akanji mentre il Bodo si conferma spietato e al 27’ trova il 2-0 col talentuoso Evjen, che si inserisce e fredda Sommer, gelando San Siro. L’assalto finale produce l’1-2 di Bastoni sugli sviluppi di un corner, nulla più. Da segnalare solo il ritorno in campo di Dumfries: unica nota lieta in una serata da dimenticare per l’Inter. Il Bodo Glimt approda per la prima volta agli ottavi di Champions League: il 2-1 di San Siro (dopo i successi su Manchester City e Atletico Madrid nella fase a gironi) dice che, se c’è arrivato, non è solo merito del sintetico dell’Aspmyra Stadion…

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6 – Sveglio sul primo pericolo della gara, un colpo di testa di Evjen al 36’, fa un miracolo su Blomberg, vanificato dal tap-in di Hauge. Incolpevole anche sul raddoppio di Evjen.

Top & Flop del Bodo Glimt

Evjen 7 – Tecnica, personalità, a volte qualche ricamo di troppo in una posizione più arretrata del solito nella quale comunque non sfigura. Il talento c’è e si vede anche quando passa a sinistra, invertendosi con Fet: controllo di sinistro e destro perfetto per il 2-0.

Il tabellino di Inter-Bodo Glimt 1-2

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 36’ s.t. Dumfries), Akanji, Bastoni; Luis Henrique (dal 17’ s.t. Diouf), Frattesi (dal 17’ s.t. Bonny), Zielinski (dal 17’ s.t. Sucic), Barella, Dimarco (dal 36’ s.t. Carlos Augusto); M. Thuram, P. Esposito. All. Chivu.

Bodo Glimt (4-4-2): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan (dal 40’ s.t. Aleesami); Blomberg (dal 32’ s.t. Maatta), Ejven (dal 36’ s.t. Saltnes), Berg, Fet; Hogh (dal 32’ s.t. Helmersen), Hauge. All. Knutsen.

Arbitro: Hernandez (Esp).

Marcatori: al 13’ s.t. Hauge (BG), al 27’ s.t. Evjen (BG), al 31’ s.t. Bastoni (I).

Note: ammoniti Gundersen (BG)