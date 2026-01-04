Pagelle di Inter-Bologna 3-1: Zielinski-Lautaro-Thuram, nerazzurri di nuovo primi. Ravaglia fa miracoli ma non basta

Ecco i top e flop del match di San Siro, valevole per la 18a giornata di Serie A. Gara a senso unico, dominio totale della formazione di Chivu.

Sembra passata una vita dalla Supercoppa Italiana. Di certo in campo si è vista un’altra Inter in questa 18esima giornata di Serie A e pure un altro Bologna, più simile a quello della finale del torneo giocato in Arabia. I nerazzurri dominano dall’inizio alla fine e liquidano la formazione guidata da Italiano col punteggio di 3-1. A sbloccare il risultato è Zielinski nel primo tempo. Nella ripresa, poi, prima Lautaro e poi Thuram completano l’opera per la quinta vittoria consecutiva del team di Chivu. A poco serve il sigillo finale di Castro.

Le scelte di Chivu e Italiano

Riedizione piuttosto riavvicinata della semifinale di Supercoppa Italiana. In quella circostanza è stato il Bologna a prevalere ai calci di rigore: stavolta l’incombenza dovrà essere risolta nell’arco dei canonici 90 minuti. L’Inter vuole rimettersi alle spalle Milan e Napoli, i rossoblù hanno l’esigenza di accorciare il divario dal quarto posto. Chivu si affida ai titolarissimi del momento, con la ritrovata coppia offensiva formata da Lautaro e Thuram. Italiano rinuncia a Orsolini e punta su Rowe. La punta è Castro.

Ravaglia non basta: Zielinski sblocca il match

Inter avanti 1-0 all’intervallo al termine di una prima frazione giocata con intensità, ritmo alto e costante controllo territoriale. I nerazzurri partono forte, creano diverse occasioni con Lautaro e Thuram e costringono Ravaglia – protagonista in negativo in Supercoppa ma stasera in versione super – a più di un intervento decisivo. Il Bologna prova a restare compatto e si affaccia timidamente dalle parti di Sommer solo nel finale di tempo, ma la differenza di qualità emerge alla distanza. A sbloccare la gara è un gran gol di Zielinski dal limite, perfetta conclusione di prima intenzione che premia una manovra fluida e aggressiva della squadra di Chivu.

I nerazzurri dilagano con Lautaro e Thuram

Ad inizio ripresa arriva anche il raddoppio: angolo di Calhanoglu e colpo di testa con perfetto tempismo di Lautaro (doppia cifra in campionato, raggiunto Higuain a 125 gol in Serie A). Il Toro poi colpisce la traversa su assist di Thuram e sfiora ancora una volta il gol trovando in Ravaglia un formidabile avversario. Il tris è nell’aria e lo firma Thuram, colpito sulla spalla da angolo con pallone che termina in porta. Il match è senza storia, per meriti interisti ma anche per demeriti di un Bologna spento dall’inizio alla fine. Nel finale trova gloria Castro per rendere il passivo meno amaro.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6 Mai realmente impegnato, attento sull'unico tiro di Rowe.

Akanji 6,5 Solido e pure elegante in uscita in alcune circostanze.

Bisseck 6 Schierato centrale da Chivu, tiene bene la linea ed è pulito nelle chiusure.

Bastoni 6 Qualche uscita aggressiva, un'ammonizione evitabile. Ravaglia gli nega la gioia del gol. (Dal 76′ Carlos Augusto ng ).

Luis Henrique 6 Buona applicazione tattica, in una prestazione lineare e senza particolari sussulti.

Barella 6 Non è cattivo sotto porta quando ne ha l'occasione. Non è la sua miglior versione ma una comunque accettabile del motorino nerazzurro. (Dal 67′ Mkhitaryan 6 ).

Calhanoglu 6,5 Nervoso, si fa ammonire per proteste. Dal punto di vista della qualità, nulla da dire: suo è l'angolo del 2-0 di Lautaro. (Dal 67′ Sucic 6 ).

Zielinski 7 Gol splendido e tanta qualità tra le linee. Non si può definire un'invenzione di Chivu ma per l'Inter a questi livelli il polacco è una sorpresa.

Dimarco 6,5 Sempre una minaccia sulla corsia mancina.

Martinez 7 Guida l'attacco con vivacità, crea occasioni, partecipa all'azione de gol di Zielinski e poi raddoppia. What else? (Dal 76′ Esposito ng ).

Thuram 7 Sbaglia un gol non da lui, ma gioca con la cattiveria di sempre. La rete poi arriva, seppur casualmente ed è un riconoscimento al suo impegno. (Dall'83' Lavelli ng).

Top e flop del Bologna