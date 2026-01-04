Inter-Bologna, bufera sull'arbitro napoletano Guida: l'accusa dei tifosi nerazzurri e cosa ha detto Chivu ai suoi

La vittoria per 3-1 ai danni dei rossoblù e il primo posto in classifica non placano il popolo nerazzurro: la reazione di San Siro al primo giallo mostrato agli avversari

Missione compiuta: l’Inter stende il Bologna, centra la quinta vittoria di fila in campionato e si riprende la vetta della classifica. Ma sui social esplode la polemica. A innescarla sono stati i tifosi nerazzurri che hanno puntato il dito contro l’arbitro napoletano Marco Guida. E Bisseck svela che cosa ha detto Chivu negli spogliatoi al termine del primo tempo.

Inter-Bologna, ancora polemiche per Guida

Nel finale della scorsa stagione i tifosi dell’Inter alzarono la voce, quando Marco Guida, arbitro della provincia partenopea che solo qualche settimana prima aveva confessato di aver deciso di non dirigere più le gare del Napoli per ragioni di sicurezza, fu designato come Avar del match scudetto con la Lazio, affidato a Chiffi.

La polemica è riesplosa stasera, in occasione della partita vinta 3-1 dalla squadra di Chivu. A far storcere il naso al popolo di San Siro è stato un dato: nella prima ora di gioco sono stati ammoniti tre calciatori nerazzurri, ossia Calhanoglu, Bastoni e Barella, mentre il primo giallo al Bologna è stato sventolato soltanto al 72′ ai danni di Vitik.

I tweet pungenti di Tancredi e le accuse dei tifosi

Il giornalista di Sportitalia, Tancredo Palmeri, ha dedicato ben tre tweet a Guida. “Ho come l’impressione che Guida di Torre Annunziata stia arbitrando un filo incattivito”, ha scritto. E poco dopo: “Si ha come l’impressione che Guida di Torre Annunziata non stia arbitrando tranquillissimo, anzicheno”. Infine ha chiuso l’argomento direttore di gara cinguettando così: “Ovazione di San Siro per Guida di Torre Annunziata quando al 72’ estrae il primo giallo per il Bologna al quindicesimo fallo dopo i 3 gialli su 13 falli all’Inter”.

Non si contano i post al vetriolo dei tifosi nerazzurri. “Guida può continuare a passeggiare per Napoli nonostante il 3-1? Chiedo” punge Tony. “Guida non dovrebbe arbitrare in Serie A, tanto meno le rivali del Napoli” sottolinea Giuseppe. “Più forti anche degli arbitri, Guida ci stava provando” rincara un altro utente. “Guida non deve più arbitrare l’Inter. Che sia scarso o che sia condizionato non importa. Non ci deve più arbitrare” chiosa Giorgio.

Che cosa ha detto Chivu alla sua squadra

L’Inter ha sbloccato il match col Bologna nei minuti finali del primo tempo grazie a un gran gol di Zielinski. Ma, come rivelato da Bisseck in diretta tv tra una frazione e l’altra, Chivu ha notato un certo nervosismo da parte dei suoi uomini.

“Ci ha detto di non pensare agli arbitri” ha detto il difensore tedesco. E, vista la prestazione di Lautaro e compagni, i calciatori nerazzurri hanno perfettamente recepito il messaggio del loro allenatore.