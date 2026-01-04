Virgilio Sport
Inter-Bologna: le formazioni ufficiali. Thuram, Pio Esposito, Lautaro, le scelte di Chivu e Italiano

L'Inter punta a vendicare la sconfitta ai rigori subita nella semifinale di Supercoppa per riprendersi la vetta della classifica: ecco come giocheranno le due squadre

Il posticipo domenicale della 18a giornata di Serie A regala lo scontro d’alta quota tra Inter e Bologna. I nerazzurri hanno un solo obiettivo: riprendersi la vetta della classifica superando i cugini del Milan. La squadra emiliana invece, punta a rilanciarsi in chiave Champions. I due allenatori hanno deciso: ecco chi giocherà tra Pio Esposito e Thuram e tra Castro e Dallinga, le formazioni ufficiali del big match di San Siro.

Inter-Bologna: le formazioni ufficiali

Alla Scala del calcio va in scena una partita importante per la parte alta della classifica. In attesa delle formazioni ufficiali, che saranno rese note a breve, analizziamo il cammino delle due compagini.

L’Inter vuole vendicare la sconfitta ai rigori subita a Riad nella semifinale di Supercoppa Italiana allo scopo di centrare il quinto successo di fila in campionato e riappropriarsi del primo posto. Solo due punti nelle ultime tre partite per il Bologna, che ha pareggiato contro Lazio e Sassuolo e perso al Dall’Ara con la Juventus.

Inter, Lautaro con Thuram o Pio? La scelta di Chivu

Chivu avanti col 3-5-2. In difesa Acerbi è recuperato, tuttavia davanti a Sommer giocherà il terzetto difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie laterali spazio a Luis Henrique, confermatissimo sulla destra, e Dimarco.

In mezzo al campo ancora fiducia a Zielinki che completerà la linea mediana formata da Calhanoglu in cabina di regia e Barella. Attesa per la decisione dell’allenatore romeno in merito all’attacco: Pio Esposito, infatti, potrebbe scalzare Thuram per giocare al fianco di capitan Lautaro.

Bologna, Casto o Dallinga? Italiano non ha dubbi

Italiano conferma Ravaglia tra i pali, mentre al centro della difesa ritrova Heggem che farà coppia con Lucumì; Zortea e Miranda i due terzini.

Sulla mediana toccherà a Pobega e Moro, con Orsolini, Odgaard e Cambiaghi sulla trequarti a supporto del terminale offensivo Castro, favorito su Dallinga, partito titolare in occasione dell’ultima uscita col Sassuolo.

Inter-Bologna: formazioni ufficiali non ancora disponibili

Le probabili formazioni

  • Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu
  • Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

