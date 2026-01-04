Inter-Bologna: le formazioni ufficiali. Thuram, Pio Esposito, Lautaro, le scelte di Chivu e Italiano

L'Inter punta a vendicare la sconfitta ai rigori subita nella semifinale di Supercoppa per riprendersi la vetta della classifica: ecco come giocheranno le due squadre

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il posticipo domenicale della 18a giornata di Serie A regala lo scontro d’alta quota tra Inter e Bologna. I nerazzurri hanno un solo obiettivo: riprendersi la vetta della classifica superando i cugini del Milan. La squadra emiliana invece, punta a rilanciarsi in chiave Champions. I due allenatori hanno deciso: ecco chi giocherà tra Pio Esposito e Thuram e tra Castro e Dallinga, le formazioni ufficiali del big match di San Siro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter-Bologna: le formazioni ufficiali

Alla Scala del calcio va in scena una partita importante per la parte alta della classifica. In attesa delle formazioni ufficiali, che saranno rese note a breve, analizziamo il cammino delle due compagini.

L’Inter vuole vendicare la sconfitta ai rigori subita a Riad nella semifinale di Supercoppa Italiana allo scopo di centrare il quinto successo di fila in campionato e riappropriarsi del primo posto. Solo due punti nelle ultime tre partite per il Bologna, che ha pareggiato contro Lazio e Sassuolo e perso al Dall’Ara con la Juventus.

Inter, Lautaro con Thuram o Pio? La scelta di Chivu

Chivu avanti col 3-5-2. In difesa Acerbi è recuperato, tuttavia davanti a Sommer giocherà il terzetto difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie laterali spazio a Luis Henrique, confermatissimo sulla destra, e Dimarco.

In mezzo al campo ancora fiducia a Zielinki che completerà la linea mediana formata da Calhanoglu in cabina di regia e Barella. Attesa per la decisione dell’allenatore romeno in merito all’attacco: Pio Esposito, infatti, potrebbe scalzare Thuram per giocare al fianco di capitan Lautaro.

Bologna, Casto o Dallinga? Italiano non ha dubbi

Italiano conferma Ravaglia tra i pali, mentre al centro della difesa ritrova Heggem che farà coppia con Lucumì; Zortea e Miranda i due terzini.

Sulla mediana toccherà a Pobega e Moro, con Orsolini, Odgaard e Cambiaghi sulla trequarti a supporto del terminale offensivo Castro, favorito su Dallinga, partito titolare in occasione dell’ultima uscita col Sassuolo.

Inter-Bologna: formazioni ufficiali non ancora disponibili

Le probabili formazioni