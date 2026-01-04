Inter-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter-Bologna di Serie A 2025-26, 18a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Inter e Bologna si affrontano allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45 per la 18a giornata di Serie A: è un big match tra una seconda della classe lanciatissima (36 punti per i nerazzurri: 12 vittorie, 0 pareggi, 4 sconfitte; 35 gol fatti, 14 subiti) e una squadra da zona Europa solida e ambiziosa (rossoblù settimi a 26 punti: 7 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 24 gol segnati, 14 incassati). Clima da grande sfida a San Siro, con la capolista all’inseguimento e gli emiliani intenzionati a confermare la loro maturità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Inter-Bologna

A ridosso del fischio d’inizio, l’assetto dell’Inter dovrebbe ricalcare il 3-5-2 con Sommer a guidare una retroguardia in cui Bisseck e Akanji potrebbero affiancare Bastoni. Sulle corsie, spazio a de Lima a destra e Dimarco a sinistra; in mezzo regia a Calhanoglu con Barella e Zielinski mezzali. In attacco, coppia annunciata Martínez–Thuram, ma non è esclusa l’opzione Frattesi a gara in corso per dare gamba. Nel Bologna, 4-2-3-1 elastico: Ravaglia tra i pali, linea a quattro con Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; in mediana dovrebbero agire Pobega e Moro. Sulla trequarti, tridente di qualità con Orsolini, Odgaard, Cambiaghi a supporto di Castro. Le scelte potrebbero risentire di indisponibilità e condizione: in casa nerazzurra pesano le assenze sulle fasce, mentre i rossoblù valutano alternative come Holm e Freuler a gara in corso.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; de Lima, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Martínez, Thuram.

V:Sport

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

V:Sport

Gli indisponibili di Inter-Bologna

L’Inter deve fare i conti con qualche stop sulle corsie e rotazioni in avanti, fattori che potrebbero incidere sulle scelte iniziali e sulla gestione dei cambi. Nel Bologna, l’assenza tra i pali di un titolare e un infortunio pesante nel reparto offensivo costringono a soluzioni di equilibrio, con attenzione ai ricambi dalla panchina. Al momento non risultano squalifiche comunicate per il match.

Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio), Dumfries (infortunio alla caviglia), Bonny (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al polpaccio), (infortunio alla caviglia), (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno. Bologna – Infortunati: Skorupski (infortunio alla coscia), Bernardeschi (frattura della clavicola). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Inter arriva con una striscia di risultati molto positiva: quattro vittorie nelle ultime cinque e un solo passo falso nel derby. Il Bologna alterna colpi esterni convincenti a qualche frenata: una vittoria, due pari e due sconfitte nell’ultimo mini-ciclo. Nerazzurri in slancio, rossoblù comunque competitivi e ostici.

Nelle ultime 5, l’Inter ha raccolto 12 punti, il Bologna 5. Dettaglio:

Inter

Inter–Milan 0-1; Pisa–Inter 0-2; Inter–Como 4-0; Genoa–Inter 1-2; Atalanta–Inter 0-1

Bologna

Udinese–Bologna 0-3; Bologna–Cremonese 1-3; Lazio–Bologna 1-1; Bologna–Juventus 0-1; Bologna–Sassuolo 1-1

L’arbitro di Inter-Bologna

La direzione di gara è affidata a Marco Guida di Pompei. Nel campionato in corso ha arbitrato 7 partite, con una media di 4 ammonizioni a incontro (28 gialli), 0 espulsioni e 6 rigori concessi. Al VAR Ghersini, AVAR Maresca. Assistenti Ceccon e Laudato, IV ufficiale Marinelli.

Arbitro: Guida

Assistenti: Ceccon – Laudato

IV: Marinelli

VAR: Ghersini

AVAR: Maresca

Informazioni interessanti

Sfida ricca di spunti tra Inter e Bologna: i nerazzurri inseguono un filotto da titolo e hanno costruito una forza d’urto notevole, sostenuta da una difesa che concede poco e da un attacco in cui Martínez resta riferimento assoluto, ben assistito da Thuram e dalla qualità di Calhanoglu e Barella. I rossoblù confermano personalità fuori casa, segnando con continuità a San Siro e trovando in Orsolini e nelle accelerazioni di Cambiaghi e Odgaard le armi per far male. La prima dell’anno dice spesso bene all’Inter, mentre il Bologna è in cerca di una ripartenza di livello. A livello tattico, scontro tra due squadre che pressano con tempi moderni (PPDA simile) e che subiscono pochi tiri, con l’Inter leader negli Expected Goals contro: chi imporrà i propri ritmi potrà indirizzare la partita. Attenzione ai piazzati e alle seconde palle: dettagli che spesso decidono incroci così equilibrati nelle zone calde della classifica.

L’ Inter ha vinto solo una delle ultime cinque contro il Bologna , ma arriva da quattro successi di fila in campionato.

ha vinto solo una delle ultime cinque contro il , ma arriva da quattro successi di fila in campionato. Il Bologna ha segnato nelle ultime 14 trasferte di Serie A a San Siro contro l’ Inter : serie aperta da tenere d’occhio.

ha segnato nelle ultime 14 trasferte di Serie A a San Siro contro l’ : serie aperta da tenere d’occhio. Possibile prima “manita” di vittorie consecutive per l’ Inter in questa stagione: manca un tassello.

in questa stagione: manca un tassello. Nerazzurri senza pareggi finora (12V, 4P): trend raro per una squadra al vertice.

Prima dell’anno: l’ Inter è in striscia positiva dal 2020; il Bologna ha festeggiato una sola volta nelle ultime 13, proprio a Milano.

è in striscia positiva dal 2020; il ha festeggiato una sola volta nelle ultime 13, proprio a Milano. Rossoblù imbattuti da sei trasferte (3V, 3N): solidità e fiducia lontano dal Dall’Ara.

Le due squadre subiscono pochi tiri: l’ Inter guida anche per xG contro, indice di fase difensiva d’élite.

guida anche per xG contro, indice di fase difensiva d’élite. Lautaro a caccia della doppia cifra stagionale in A per la settima volta: pagina di storia nerazzurra.

a caccia della doppia cifra stagionale in A per la settima volta: pagina di storia nerazzurra. Duello caldo: Orsolini e Lautaro sono tra i più prolifici del 2025, con l’italiano spesso decisivo contro l’Inter.

Le statistiche stagionali di Inter e Bologna

Numeri vicini nel possesso (58.7% Inter, 56.4% Bologna), ma nerazzurri più produttivi: 35 gol segnati contro 24, con 8 clean sheet a fronte dei 6 rossoblù. Simile la precisione al tiro (43.6% vs 42.9%), mentre l’Inter arriva con maggiore volume offensivo (202 tiri totali a 168) e migliore protezione dell’area.

Singoli: per l’Inter capocannoniere Martínez (9), miglior uomo-assist Dimarco (5). Nel Bologna, guida marcatori Orsolini (6) con supporto di Castro (4), mentre il top assist è condiviso: Holm e Cambiaghi (4 ciascuno). Rossoblù più sanzionati (30 gialli, due rossi – tra cui Heggem e Holm), portieri: Sommer a quota 7 clean sheet individuali, Ravaglia e Skorupski si dividono il bottino del Bologna.

Inter Bologna Partite giocate 16 16 Vittorie 12 7 Pareggi 0 5 Sconfitte 4 4 Gol segnati 35 24 Gol subiti 14 14 Possesso palla (%) 58.7 56.4 Tiri in porta 88 72 Precisione al tiro (%) 43.6 42.9 Clean sheet 8 6 Cartellini gialli 24 30 Cartellini rossi 0 2 Capocannoniere Martínez 9 Orsolini 6 Top assist Dimarco 5 Holm/Cambiaghi 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Inter-Bologna? Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Inter-Bologna? Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Inter-Bologna? Marco Guida, con assistenti Ceccon e Laudato; IV Marinelli, VAR Ghersini, AVAR Maresca. Dove vedere Inter-Bologna in TV/streaming? La partita sarà trasmessa su DAZN.