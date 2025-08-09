Inter, Bonny e Lautaro show: è nata la BO-LA, il web fa fuori Lookman

Era partita tra le polemiche dei tifosi dell’Inter, l’amichevole contro il Monaco per il divieto di esibire vessilli nerazzurri, ed è finita in gloria per la squadra di Chivu. L’Inter batte il Monaco per 2-1, in rimonta e in dieci: ancora a segno Lautaro e Bonny che si mostrano in forte crescita. Dopo il vantaggio immediato dei francesi, nella ripresa i nerazzurri hanno alzato il ritmo e sono andati due volte a segno. Secondo successo di fila dopo quello contro l’Under 23. Espulso Calhanoglu nel primo tempo ma, per i tifosi interisti, lo show di Bonny e Lautaro lascia ben sperare e Lookman già non serve più.
Dopo la Thu-La ecco la Bo-La
C’era una volta la Thu-La, con Thuram che certamente sarà ancora protagonista, ma ora nasce la Bo-La visto che l’ex Parma – e non da oggi – si sta dimostrando in grado di competere lì davanti con chiunque.
Lautaro e Bonny infiammano i tifosi nerazzurri
I tifosi nerazzurri ritrovano entusiasmo dopo l’umiliazione in finale di Champions: “Dopo il 31 maggio, questa squadra ha bisogno di qualcuno che riporti l’interruttore in posizione on, e se aspettiamo qualcuno degli anziani, stiamo freschi. Ripartiamo dai giovani, da Bonny soprattutto.”
C’è poi chi scrive: “Abbiamo giocato con più voglia e grinta questa partita che la finale di Champions… Bene Bonny che si conferma un colpaccio”.
E ancora: “Bonny > Thuram”. C’è poi chi analizza con più attenzione: “Lautaro cancella le polemiche. In ritardo Calhanoglu e Acerbi. Bonny insidia Thuram.
Ed infine: “Bonny ha un grandissimo passo e anche ottima tecnica. Da vedere la personalità a San Siro quando ci sono in palio i punti. Però come impatto, considerando una riserva, sembra tanta roba.”
Inter, per i tifosi basta Bonny e non serve Lookman
I tifosi nerazzurri cambiano idea sul possibile arrivo di Lookman: “Che ci serve Lookman se abbiamo Bonny???” E ancora: “Lookman gioca da esterno sinistro, nell’Inter disposta con il 3-5-2 non serve proprio: al fianco di Lautaro a questo punto meglio alternare Bonny e Thuram”.
Non si placano gli animi sul web: “Di “amichevole” abbiamo visto poco in un clima dove ci vietano di indossare i nostri colori sugli spalti, la cantiamo, la ribaltiamo in 10 contro 11 con due genialate del capitano Lautaro e dell’arrembante Bonny. Di Gennaro la difende nel finale con Chivu… Ma Lookman siamo sicuri che serva?”
Non manca poi qualche critica a Chivu: “Il problema è come Chivu li fa giocare dietro: zero marcature anche nell’aerea, zero anticipi dato che non marcano, “marcatura” a zona sui calci d’angolo e gli avversari arrivano di corsa e saltano 20-30cm in più dei nostri che saltano da fermo Siamo in galera!”
Lookman non convince i tifosi dell’Inter
Continuano i tifosi interisti a schierarsi in modo categorico sul possibile arrivo di Lookman all’Inter: “L’ho già scritto e lo ribadisco. Il modo in cui si ingobbisce sul pallone quando dribbla, con la palla sotto il corpo e una coordinazione ai limiti dell’equilibrio – con quel fisico da granatiere -, a me ricorda tremendamente. Credetemi, Lookman non serve proprio!”
E ancora: “Guardo Bonny e Pio Esposito e penso se avessimo potuto averne almeno uno dei due a disposizione lo scorso anno. E piango. Lacrime amare. Solo su questi due dobbiamo ripartire…”
Ed infine: “Mi preoccupa un po’ la difesa, spero che Leoni o comunque un altro venga preso… Tutti bene comunque, Sucic e Bonny sempre più convincenti…. Dovesse arrivare Lookman non sarei certo che serva così tanto…”