Inter, per Bonny Natale da incubo: dal rigore horror all’infortunio. Dumfries out a lungo, può tornare Bellanova

Protagonista negativo della semifinale di Supercoppa, il francese si è fermato per una distorsione al ginocchio. Nel casting per l’esterno entra anche l’ex ora all’Atalanta

Natale da incubo per Ange-Yoan Bonny, dopo il pessimo rigore tirato nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna il francese dell’Inter si è fermato per un infortunio al ginocchio. Sul mercato continua la ricerca dell’esterno destro per rimpolpare l’organico dopo lo stop di Denzel Dumfries: anche l’ex nerazzurro Raoul Bellanova tra le opzioni.

Inter, Bonny e il rigore horror di Riyadh

Ange-Yoan Bonny sta vivendo probabilmente il peggior momento della sua comunque positiva prima stagione all’Inter. Il centravanti francese è stato duramente criticato dai tifosi per il pessimo rigore calciato contro il Bologna nella semifinale della Supercoppa Italiana di Riyadh, un tiro debole e centrale che ha trasformato il portiere rossoblù Ravaglia nell’eroe della partita e causato l’eliminazione dell’Inter. Ieri, mentre qualcuno ancora bersagliava Bonny sui social, il francese è stato però protagonista di un altro episodio negativo.

Infortunio al ginocchio: quante gare salta Bonny

Durante l’allenamento con i compagni, infatti, Bonny ha rimediato un infortunio al ginocchio sinistro. Gli esami clinici effettuati oggi dallo staff medico nerazzurro hanno escluso problemi seri, ma il francese rischia comunque di saltare diversi incontri. “A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri – si legge nella nota diffusa dall’Inter – Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima”.

Quasi certamente, Bonny sarà indisponibile per l’importante gara di campionato contro l’Atalanta del 28 dicembre, così come per quella seguente del 4 gennaio contro il Bologna. La speranza è che il francese recuperi per l’incontro col Parma del 7 gennaio e torni alla forma migliore in tempo per il big match col Napoli dell’11 gennaio.

Erede di Dumfries: può tornare l’ex Bellanova

Mentre Cristian Chivu spera di riavere presto a disposizione Bonny, la dirigenza dell’Inter continua i casting per l’esterno destro da reperire sul mercato di gennaio. Dopo l’idea Cambiaso, nella giornata di oggi il portale della Gazzetta ha rivelato che Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero seriamente pensando di riportare in nerazzurro Raoul Bellanova, laterale destro oggi in forza all’Atalanta ma con un passato all’Inter: nell’estate 2022 i nerazzurri lo presero in prestito dal Cagliari, ma dopo una sola stagione da 22 presenze e 657 minuti totali decisero di non riscattarlo.

Da allora Bellanova è maturato, nello scorso campionato è stato tra gli esterni più utilizzati da Gian Piero Gasperini mettendo a referto ben 10 assist in serie A, mentre in questa stagione sta faticando maggiormente. L’Atalanta potrebbe acconsentire alla partenza di Bellanova, considerata l’abbondanza di esterni in organico e la prospettiva di riportare alla base la rivelazione Palestra a fine stagione (oggi è in prestito al Cagliari). Di sicuro Bellanova risulterebbe la soluzione meno dispendiosa per il vuoto creatosi a destra con l’infortunio di Denzel Dumfries.