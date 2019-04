Inter, Borja Valero si schiera con Icardi

Ai microfoni di Sportmediaset, il centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato in merito alla sfida di sabato sera contro la Juventus: "Mancano sempre meno partite alla fine, abbiamo un piccolo vantaggio ma non ci possiamo rilassare. Arrivare in Champions è molto importante. Quella contro la Juve è una partita importantissima e loro vorranno vincere anche se sono già campioni d'Italia".

Lo spagnolo ex Fiorentina ha speso due parole anche su Mauro Icardi: "È più giovane di me, ma ha giocato tantissime partite ed è maturo. Sa gestire questi momenti come tutti".

Infine, Borja Valero esprime il suo pensiero per battere la Juventus: "Dobbiamo essere concentrati soprattutto nei primi minuti quando spesso andiamo in difficoltà ed essere forti mentalmente. Dovremo gestire la partita e provare a farla noi. Poi dobbiamo buttarla dentro perché ultimamente ci sta mancando un po' anche quello".

SPORTAL.IT | 25-04-2019 17:27