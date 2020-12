Inter, brivido e rimonta: Cagliari battuto soltanto nel finale

La clamorosa eliminazione europea ha lasciato inevitabili scorie in casa Inter, che comunque riesce, seppur con grande sofferenza e rimontando solo nel finale, a battere il Cagliari per 3-1 continuando così la marcia vincente in campionato, dove è alla quarta vittoria consecutiva.

La partenza sprint dei nerazzurri serve a poco, soprattutto di fronte a un Alessio Cragno in gran forma: ci provano Lukaku, Sanchez ed Eriksen, ma il portiere degli isolani non si lascia mai sorprendere. Nonostante la mole di gioco e le numerose occasioni, non solo l’Inter non passa ma subisce anche la rete avversaria sul finire del primo tempo.

A segnare il gol è, al 42′, Riccardo Sottil, che raccoglie la sponda di Pavoletti e, dopo aver calciato addosso a un difensore avversario, ricalcia al volo di sinistro e batte Handanovic. Lo stesso Pavoletti sfiora il raddoppio due minuti dopo, ma il bomber non tiene fede alla sua reputazione sprecando malamente.

Nel secondo tempo Conte prova a cambiare le carte in tavola: via Perisic, Eriksen e Darmian, dentro Hakimi, Sensi e Young. Più avanti, spinto dalla ‘disperazione sportiva’, azzarda Lautaro Martinez al posto di Bastoni. L’assedio nerazzurro paga al 77′, quando Barella sigla il pareggio con una gran botta al volo sugli sviluppi di un corner.

La rete galvanizza i nerazzurri che ci mettono altri sette minuti per completare la rimonta: a firmare il 2-1, ancora da situazione di palla inattiva, è Danilo D’Ambrosio. Inizialmente sembra che l’arbitro abbia intenzione di annullare il gol, ma è soltanto un’impressione. E’ la rete decisiva, anche se al 94′ c’è spazio per il 3-1 in contropiede di Lukaku: i nerazzurri si riportano al secondo posto in classifica e mettono pressione al Milan capolista.

OMNISPORT | 13-12-2020 14:42