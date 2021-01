Inter, Brozovic: le ultime novità sul suo contratto

In questi giorni Marcelo Brozovic festeggia il sesto anno di permenanza in nerazzurro. Un bel traguardo visto che quest’estate sembrava vicino all’addio all’Inter e non sembrava rientrare nei programmi di Antonio Conte,

Poi è riuscito a ritagliarsi un posto adeguato e ora si dice, come spiega anche Calciomercato.com che le trattative di rinnovo siano in stand by, sia per la situazione della società sia per la situazione economica.

Il contratto è valido fino al 30 giugno 2022 ma è probabile che appena si risolvi il nodo societario si intavoli una trattativa per prolungare l’accordo.

OMNISPORT | 19-01-2021 16:13