Inter, Brozovic spera di restare

L'agente di Marcelo Brozovic, Miroslav Bicanic, intervistato da FcInterNews ha fatto luce sul futuro del suo assistito: "A gennaio era praticamente ceduto, poi per fortuna l'Inter non ha trovato il sostituto ed è rimasto. Dopo la nascita della bambina si è responsabilizzato, ha comprato casa e con la moglie sta davvero bene a Milano. Questa è casa sua. I tifosi dell’Inter lo avevano fischiato in passato. Adesso è un idolo".

"A Marcelo piace essere un giocatore importante dell’Inter. Adesso giocheranno la Champions League. C'è la clausola da 50 milioni, quindi se qualche club volesse pagarla potrebbe andarsene. Ma si può anche dire che un nuovo contratto sarebbe un'ipotesi accettabile, anche se finora nessuno del club ha espresso quest'idea".

SPORTAL.IT | 29-05-2018 15:25