Inter, Brozovic verso la Ligue 1

Si continua a parlare del futuro di Brozovic. Il centrocampista croato ha fatto sapere di voler restare nerazzurro ma l’Inter starebbe trattando la sua cessione. In particolare, attenzione all’interesse del Monaco.

L’Inter, per Brozovic, vorrebbe non meno di 40 milioni di euro. Il Monaco ci starebbe pensando. Da capire se il giocatore sarà interessato a trasferirsi in Francia (ha un contratto garantito con l’Inter sino al giugno 2022).

OMNISPORT | 11-09-2020 09:08