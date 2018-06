Inter, Brozovic vuole restare

L'agente di Brozovic, Bicanic, a Fcinter1908 fa il punto sulla situazione del suo assistito: "Dopo l’ultima partita, Brozo è assieme alla Nazionale e non c’è stato tempo per parlare. Probabilmente, molto presto, ci sarà tempo per parlare. Questa è una buona fase della sua carriera, è migliorato sempre in ogni stagione. Ora arriva il momento di mostrare le sue qualità anche in Champions, spero che l’Inter avrà successo".

"Ha tanta voglia di giocare in Europa con la maglia nerazzurra. Un club grande come l’Inter deve giocare ogni anno in Champions League. Sento che sarà una stagione piena di successi".

SPORTAL.IT | 10-06-2018 14:25