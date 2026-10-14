Inter-Bruges, moviola: manca un rosso, i dubbi sul mani di Bastoni, protestano tutti

La prova dell’arbitro Saggi a San Siro in Champions League analizzata al microscopio, il fischietto norvegese ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cinque falli (Inter) a 12 (Brugge); 2 cartellini gialli (Inter) a 3 (Brugge), un gol annullato e tanti episodi dubbi: non è stata una serata semplice per l’arbitro norvegese Saggi in Champions, vediamo cosa è successo a San Siro.

Inter-Bruges, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 27′ manata di Spileers al volto di Lautaro e giallo per il giocatore del Bruges. Al 29′ Sorbs affronta Calhanoglu e lo punta in area costringendo il turco a stenderlo. Per l’arbitro è rigore tra le proteste del centrocampista nerazzurro che viene ammonito. Al 36′ segna l’Inter con Lautaro Martinez che beffa Sommer di testa ma il gol viene annullato perché l’argentino è in posizione di leggero fuorigioco come confermato dal Var.

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Le proteste del Bruges

Al 39′ Akanji entra in ritardo su Tresoldi e viene ammonito. ll Toro si rifà al 44′: prende posizione su Mechele che vola a terra e lascia l’argentino libero di calciare. Protesta il Bruges, ma il check var conferma la regolarità del goal. Al 58′ al limite dell’area scontro tra Dimarco e Spileers con il giocatore del Bruges che sembra entrare in ritardo. Era già ammonito. L’arbitro non fischia nulla, poteva starci fallo e giallo con conseguente espulsione. Al 70′ simulazione di Virgili e giallo per lui.

I dubbi sul gol di Lautaro

Al 72′ corpo a corpo tra Lee ed Esposito, ammonito il primo. All’81’ proteste del Bruges sul goal del 2-3 di Lautaro Martinez. L’azione inizia infatti con il controllo involontario, ma di mano, di Bastoni che dà il via alla ripartenza interista. Leko ammonito per proteste dalla panchina. Al 96′ Lemarechal abbatte Bonny e viene ammonito e dopo 8′ di recupero finisce 3-4.

Chi è l’arbitro Saggi

Classe ’92, Rohit Saggi, norvegese, oltre ad arbitrare stabilmente nella massima serie del suo opaese (Eliteserien), dirige dallo scorso annno anche incontri europei di Champions League, Europa League e Nations League, ma non ha una grande esperienza internazionale. Oltre al calcio, opera nel mondo aziendale in Norvegia come consulente manageriale e CEO di Zebra Consulting. Due anni fa arbitrò Bologna-Shakhtar.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Dale e Haukasen con Kringstad IV uomo e gli spagnoli Carlos del Cerro Grande al Var e Cesar Soto Grado all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Spileers Calhanoglu, Akanji, Virgili, Lee più Leko dalla panchina.