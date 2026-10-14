Un confronto implicito e inevitabile ha messo in evidenza la discrepanza che c'è e preoccupa tifosi e non solo: è giunto il momento di valutare Provedel per Chivu

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Quando l’estate scorsa si è consumato quel saluto fissato in un post, come di consuetudine ormai, era palese che la discriminante fosse il fronte europeo che ha costituito, e rappresenta, un capitolo pesante per l’Inter. Nelle sovrapposizione perfetta della fotografia tra gli obiettivi di campo agli obiettivi di bilancio, la Champions League (sfiorata con l’ex Simone Inzaghi) ha allontanato Yann Sommer dalla squadra e dalla società che lo ha ceduto a quel Bruges che ieri ha impartito una lezione a San Siro. Una lectio magistralis che ci induce a scalare su Nicolò Tresoldi e che non può trascurare quanto visto tra i pali, ambo le parti. L’ex che rientra a San Siro vanta una narrativa profonda, ma non così indicativa ed esaustiva delle scelte effettuate appena qualche settimana fa.

Chi è Sommer, l’ex portiere dell’Inter

Cresciuto nel Basilea, Sommer ha giocato con il Vaduz e il Grasshopper, prima di fare ritorno al club svizzero da titolare, con cui ha vinto quattro campionati e una Coppa Svizzera. Poi ha sperimentato la Bundesliga con il Borussia M’gladbach, dove ha militato per nove anni prima di passare al Bayern Monaco, contribuendo alla vittoria di un campionato tedesco. Infine, l’estate successiva si trasferisce all’Inter squadra in cui è rimasto tre stagioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Certo, va aggiunto che il suo addio non era stato accompagnato dall’ipotesi di una promozione ma di un rinforzo che non è arrivato e quindi Martinez vanno imputate colpe relative, perché il pregiudizio nasce proprio da quel mancato acquisto.

Il confronto Sommer-Martinez

Il confronto tra i due portieri, ieri sera, è stato eloquente, forse addirittura impietoso in Champions stando alle statistiche Uefa.

Entrambi hanno giocato 180 minuti pieni, 14 parate allo svizzero contro 10 per l’argentino, 6 subiti per tutti e due, 2 uscite per l’estremo difensore del Bruges contro 1 del nerazzurro, 1 uscita alta contro nessuna, 1 uscita bassa alla pari, 1 respinta per l’interista. Da notare 20 tiri nello specchio belga, contro 16 dei milanesi.

Getty Images

Il riscatto

Nel corso della partita di ieri, la motivazione era alta forse addirittura esagerata davanti a un pubblico di tifosi noto: il portiere svizzero era in serata con interventi efficaci su Diouf e Lautaro che hanno dimostrato prontezza e lucidità. La parata sul potente tiro di Calhanoglu si è stampato sulla traversa, mentre non ha potuto fare nulla sulla conclusione ravvicinata di Lautaro, che ha fissato il punteggio sul momentaneo 1-1.

Rimanendo concentrati sul match del portiere, Sommer ha fermato di nuovo Lautaro con un intervento di piede ha deviato un tiro a botta sicura, evitando la rete. Un errore, invece, quel 3-2 dell’argentino, nato da una sua respinta centrale su un tiro di Sucic. All’87esimo, prima del 4-2 firmato da Vermant, ha bloccato un’invenzione luminosa dell’argentino che ha deciso il match considerati i minuti finali. Il 4-3 firmato da Bonny ha pesato in modo relativo.

Crollo verticale

Di contro Martinez ha subito Tresoldi, protagonista di una prestazione maiuscola su cui ci sarebbero da spendere interrogativi continui per via della scelta dei grandi claub di scartare il figlio d’arte (Emanuele è suo padre).

L’impulsività, forse la paura in alcuni istanti forse ha dettato la conclusione e l’imprudenza a 40 metri dalla porta per aiutare Dimarco che ha portato al 2-1 del solito Tresoldi, ieri sera in uno stato di grazia. Martinez ha accumulato l’uscita a vuoto contro il Bruges, tre errori infilati nella sfida di campionato contro l’Udinese, il peccato capitale commesso a Madrid sulla pressione di Valverde. I timori dei tifosi, alquanto delusi e con un innegabile rimpianto, si sono concretizzati: non è così insano pensare a Provedel, a questo punto. E qualche rimpianto per Sommer, da parte di quei sostenitori che lo avevano reputato arrivato alla sua scadenza.