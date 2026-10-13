L’attaccante del Bruges sfida l’Inter a San Siro mentre Italia e Germania se lo contendono: il papà Emanuele svela la sua fede calcistica e Mancini spera nel sorpasso su Klopp

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Non si sa ancora se Nicolò Tresoldi giocherà con l’Italia o la Germania. Intanto, l’attaccante del Bruges fa capolino a Milano, dove stasera affronterà l’Inter in Champions League. Il papà del 22enne nato a Cagliari, capitano dell’Under 21 tedesca che, grazie ai suoi gol, ha staccato il pass per gli Europei di categoria del 2027, ha svelato un dettaglio sul figlio che lo avvicina alla Nazionale italiana, anche se il giocatore scioglierà le riserve solamente dopo la rassegna continentale. Klopp ha intensificato il pressing sul giocatore, ma Mancini è in agguato. E chissà che San Siro non segni il punto di svolta.

Inter-Bruges è la partita di Tresoldi, i numeri dell’italo-tedesco

Sarà pure un classe 2004, ma Tresoldi ha già attirato l’attenzione delle big del Vecchio Continente. Barcellona, Tottenham e Bayern Monaco sono tra i top club che lo hanno puntato: sono i numeri, del resto, a parlare per lui. In questa stagione ha segnato 4 gol in 8 presenze nel campionato belga e ha timbrato il cartellino anche in Champions League, nella sconfitta per 2-3 subita dal Bruges contro l’Aston Villa.

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Quando indossa la casacca dell’Under 21 tedesca, poi, è una sentenza. Con la tripletta realizzata contro Malta è salito a 16 gol complessivi e ora punta il record di reti nella storia della selezione, detenuto da Pierre Littbarski con 18. Ecco perché Italia e Germania se lo contendono: entrambe le nazionali hanno bisogno di forze fresche in attacco e Tresoldi può diventare una certezza per almeno due lustri.

Tresoldi contro Pio Esposito: oggi rivali, domani compagni?

Pio Esposito dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Lautaro Martinez e Thuram, ma Chivu lo chiamarà sicuramente in causa nel corso della partita. Perché, proprio come Nicolò, anche la crescita del 21enne di Castellammare di Stabia è esponenziale. Due gol e due assist in Serie A e un rendimento in Nazionale che lo ha già consacrato come punto di riferimento offensivo: 7 reti in 13 presenze. Stasera il più piccolo dei fratelli Esposito e Tresoldi si ritroveranno in campo da avversari, ma un giorno potrebbero diventare compagni di squadra nell’Italia di Mancini.

Tra Italia e Germania: cosa ha rivelato il papà

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Emanuele Tresoldi, papà dell’attaccante del Bruges ed ex terzino dell’Atalanta, ha confessato che il figlio è tifoso del Milan. “Il suo sogno è indossare la maglia del Milan, di cui è tifoso fin da bambino. Si è innamorato di Kakà, Inzaghi e Pato”, ha rivelato. È un fan del Diavolo al punto che, se arrivasse la chiamata dell’Inter, “non sono affatto sicuro che accetterebbe”.

Il suo tifo potrebbe spingerlo ad accettare la corte dell’Italia, ma al momento non ha ancora deciso. “Sceglierà con il cuore, non per l’opportunità tecnica. Ha promesso al ct tedesco dell’Under 21 che avrebbe completato il ciclo: dopo l’Europeo si vedrà”. Il papà di Tresoldi spiega qual è il vero dubbio del 22enne: “Nicolò è italiano come me, per nascita e famiglia. Ma esistono legami di riconoscenza che è impossibile ignorare. Deluderà qualcuno, ma andrà rispettato”.

Mancini e Klopp, il duello per convincere Tresoldi

Non è un segreto che il giocatore sia stato contattato da entrambi i ct. Stasera Mancini sarà spettatore doppiamente interessato perché, oltre al blocco Inter, seguirà con attenzione anche Tresoldi. Non sappiamo se tenterà un nuovo approccio, ma l’italo-tedesco fa gola sia all’Italia sia alla Germania, come testimoniano anche le ultime mosse di Klopp e soprattutto del ct dell’Under 21 tedesca, Di Salvo. La scelta di affidargli la fascia da capitano e i continui elogi pubblici sono meritati, ma rientrano anche nella strategia per convincerlo a rappresentare la Germania. Siamo al gioco delle parti, ma per la decisione finale bisognerà attendere dopo luglio, quando calerà il sipario sugli Europei.