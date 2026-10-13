Chivu ritrova la coppia Thuram-Lautaro e rilancia Barella e Zielinski accanto a Chala. Leko si affida a Tresoldi, tra i pali l’ex nerazzurro Sommer

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

L’Inter torna in campo per la seconda giornata della fase a girone unico di Champions League. I nerazzurri ospitano il Bruges con fischio d’inizio in programma alle 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Dopo il turn over in campionato contro il Parma, Chivu torna ad affidarsi ai titolari e rimette in campo l’undici tipo per una sfida che pesa già molto sulla classifica europea, dopo la sconfitta all’esordio al Bernabeu contro il Real Madrid. Anche i belgi di Leko arrivano a Milano con la necessità di rialzarsi dopo il ko al debutto: alla prima giornata il Bruges è caduto 3-2 contro l’Aston Villa e cerca subito punti per non complicarsi il percorso europeo.

Torna la coppia Thuram-Lautaro, Barella e Zielinski dal primo minuto

Chivu conferma il 3-5-2 e cambia volto alla squadra rispetto alla gara di campionato. Tra i pali c’è Josep Martinez. In difesa rientrano Akanji e Bastoni, che completano il terzetto insieme a Bisseck, schierato sul centro-destra. La novità più importante riguarda il centrocampo: dopo aver rifiatato contro il Parma, Barella e Zielinski partono dall’inizio ai lati di Calhanoglu, che resta il riferimento in cabina di regia. Sulle corsie esterne il tecnico rumeno sceglie la continuità e dà fiducia ancora a Diouf, che si posizione a destra, mentre a sinistra il solito Dimarco, titolare anche nella scorsa sfida di campionato a San Siro contro il Parma. Davanti si ricompone la coppia titolare: dopo un turno di riposo per il capitano, Lautaro Martinez torna a guidare l’attacco nerazzurro insieme a Thuram.

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Tresoldi guida l’attacco, Sommer tra i pali

Il Bruges di Leko si schiera con il 4-2-3-1 e si affida alle sue certezze. In porta c’è un volto noto ai tifosi nerazzurri: Yann Sommer, ex interista, che torna da avversario contro la sua vecchia squadra. Linea difensiva a quattro con Sabbe e Seys sugli esterni, mentre al centro Spileers vince il ballottaggio con Lee e affianca Mechele. In mediana spazio a Vetlesen e Potts, chiamati a fare da filtro davanti alla difesa. Sulla trequarti confermati Forbs e Virgili, con capitan Vanaken in posizione centrale. In attacco l’unica punta è il vero talento della squadra, Nicolò Tresoldi: l’attaccante italo-tedesco ha già segnato 6 gol in stagione ed è il principale terminale offensivo della squadra belga. Conteso da Klopp e Mancini, giocherà per la seconda volta nella sua carriera da professionista in Italia, dopo la sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta nella League Phase della passata stagione.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Cristian Chivu.

BRUGES (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Spileers, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. All. Ivan Leko.