Inter brutta? Per Chivu tutto previsto: il tecnico rivendica la rinascita di Martinez e si scusa con Pio Esposito

L’allenatore spiega il primo tempo sotto tono contro lo Shakhtar, poi sottolinea la prestazione del portiere e perché non ha inserito l’attaccante

Cristian Chivu aveva messo in conto un primo tempo sotto tono da parte dell’Inter contro lo Shakthar: il tecnico lo spiega nel post-partita, spiegando poi cosa è cambiato con l’espulsione di Alessandro Bastoni. In tv ha anche rivendicato la rinascita di Josep Martinez e perché non ha inserito Pio Esposito.

Inter brutta, Chivu spiega perché

La svolta dopo l’espulsione di Bastoni

La rinascita di Josep Martinez

Le scuse a Pio Esposito

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Inter brutta, Chivu spiega perché

Inter brutta ma vincente, per una volta, in Champions League. Dopo le delusioni con Real Madrid e Bruges i nerazzurri hanno ottenuto la prima vittoria in Europa al termine di una gara sofferta contro lo Shakthar, segnata da un primo tempo sotto tono. Una prestazione, però, che Cristian Chivu si aspettava. “Abbiamo avuto un buon approccio – ha detto Chivu su Amazon Prime – poi ci ha preso un po’ il ‘braccetto’, la preoccupazione tanta: le sconfitte degli ultimi tempi in Champions hanno lasciato qualche traccia e stasera serviva partita organizzata, che sapevamo non sarebbe stata semplice”.

La svolta dopo l’espulsione di Bastoni

L’idea di Chivu era quella di non andare all’assalto sin dal 1’, ma controllare la partita e poi provare a cambiare passo nella ripresa. L’espulsione di Alessandro Bastoni ha mandato a monte il piano partita, ma l’Inter ha saputo reagire. “I tre cambi prima del 60’ hanno dato energia ed entusiasmo, poi rimasti in dieci abbiamo fatto vedere che sappiamo soffrire – ha dichiarato Chivu – E siamo stati fortunati a non prendere il gol. Quando rimani in 10 non è mai semplice, ma abbiamo fatto corsa in più ed è salito il livello di responsabilità, quello che serve in questo tipo di partite. Ci tenevamo molto: ultimamente la Champions era stata problematica, spero che la vittoria ci ridia la fiducia degli anni passati”.

La rinascita di Josep Martinez

Stuzzicato sui singoli, Chivu ha elogiato Josep Martinez, tra i migliori in campo, rivendicando la fiducia nei suoi confronti. “Non posso andare a giudicare ed essere drastico con lui solo per qualche errore – le parole del tecnico riguardo allo spagnolo – So che il portiere è quello che viene messo in piazza quando fa errori, ma il mio compito è dargli fiducia. A lui come a Provedel o al terzo (Di Gennaro, ndr). Le stagioni sono lunghe e c’è bisogno di tutti”.

Le scuse a Pio Esposito

Chivu ha poi fatto i complimenti a Henrik Mkhitaryan, che entrando dalla panchina ha cambiato la partita. “Con la sua esperienza ed energia ci dà tanto, così come col suo modo di accettare le decisioni, è un esempio – ha detto il tecnico dell’armeno – Tutti noi abbiamo da imparare da lui”. Infine Chivu quasi si è scusato con Pio Esposito per averlo lasciato in panchina. “Stasera voglio premiare tutti – ha concluso Chivu – anche chi non è entrato. Anche Pio, volevo farlo entrare ma quando siamo rimasti in dieci abbiamo tenuto in campo Marcus (Thuram, ndr) per attaccare palla nello spazio”. Una mossa che, alla fine, ha pagato.