Inter, buone notizie da Barcellona: Lautaro Martinez più lontano dall'addio

Sospiro di sollievo in casa Inter, almeno secondo quanto riferito sabato dal 'Mundo Deportivo': Lautaro Martinez, infatti, è un po' più lontano dal Barcellona. Il motivo riguarda l'onerosissima clausola rescissoria dell'argentino (111 milioni di euro) e i problemi economici derivanti dall'emergenza Coronavirus e che hanno in qualche modo colpito anche il ricchissimo club blaugrana.

Il 'Mundo Deportivo' ha infatti rivelato che i catalani non sono più disposti a rilevare il cartellino del Toro versando l'intera cifra della sua clausola rescissoria. Questa ipotesi, peraltro, sarebbe stata l'unica di fronte alla quale l'Inter non si sarebbe potuta opporre a una sua cessione, che solo il rifiuto dello stesso Lautaro avrebbe potuto evitare.

Secondo quanto riferito dalla stampa iberica, dunque, l'unica soluzione è al momento quella di inserire nell'operazione una o più contropartite tecniche. Circolano anche i nomi, che conducono a Vidal, Arthur, Aleñá e Cucurella.

Il cileno, in particolare, è stato come noto un obiettivo di lunga data del Biscione, con il suo ex allenatore Antonio Conte che potrebbe essere tentato dall'ipotesi di riabbracciarlo anche a Milano dopo le vittorie raccolte insieme ai tempi della Juventus.

Non è però da escludere che il Barcellona sia costretto a mettere sul piatto anche giocatori definiti "sacrificabili" ma la cui partenza avrebbe certamente un impatto maggiore sugli equilibri della squadra.

In questo ulteriore elenco spiccano i nomi di Griezmann e Dembélé, ma soprattutto quello di Ivan Rakitic. Il croato in particolare è stato nel mirino anche di Milan e Juventus, oltre che dell'Inter.

Chiaro che un suo trasferimento in nerazzurro potrebbe anche pesare nel confronto più o meno diretto con le antagoniste di sempre.

Anche se dall'altra parte andrebbe somatizzato il sacrificio della partenza di un pezzo da novanta come Lautaro Martinez.

SPORTAL.IT | 18-04-2020 13:22