Inter: Buone notizie da Vidal e Brozovic

Due buone notizie per mister Antonio Conte in vista del match di domenica pomeriggio alle 15.00 in casa contro lo Spezia.

Vidal e Brozovic tornano in gruppo dopo aver smaltito i rispettivi infortuni. Lo staff medico sanitario dei neroazzurri ha confermato le guarigioni dei due centrocampisti, ma adesso la palla passa ad Antonio Conte, che dovrà decidere se schierarli o meno in vista del match di campionato. La sensazione è che tra ii due quello con le maggiori chance di partire titolare sia il croato rispetto al cileno, ma da qui a domenica pomeriggio è ancora lunga.

Sicuramente poter contare sull’esperienza di altre due frecce importanti è fondamentale per affrontare un match che potrebbe nascondere qualche insidia.

OMNISPORT | 18-12-2020 15:11