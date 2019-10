Inter, c'è chi gioca 180 secondi alla morte grazie a Conte

Che Antonio Conte sarebbe stato un upgrade per l’Inter lo pronosticavano tutti. Che fosse un tecnico in grado di tirare fuori il meglio da ognuno dei suoi giocatori, anche quelli poco utilizzati, era cosa altrettanto nota. In un suo editoriale per williamhillnews.it Fabrizio Biasin ha voluto sottolineare questo aspetto che contraddistingue l’ex commissario tecnico della nazionale.

La selezione estiva – Biasin ha infatti scritto “Qualcuno se n’è andato, altri sono arrivati e, alla fine, i cancelli di Appiano sono stati chiusi a tripla mandata. In quel momento chi stava al di qua della ferrata ha capito di aver vinto una personale battaglia in quella che potremmo definire la selezione contiana. E magari avrebbe giocato subito e magari invece no, ma a un bel punto sarebbe arrivato il suo momento”.

L’esempio iberico – E chi meglio dello spagnolo Borja Valero può rappresentare tutto questo? Su di lui Biasin scrive: “Oltre a chi gioca sempre è utile anche Borja Valero che tocca il prato per soli 180 secondi ma mangia l’erba come se si trattasse di una questione di vita o di morte. Dare il massimo, dare tutto, che si tratti di 90 minuti, di mezz’ora o del tempo di ascoltare una canzone”.

Baby gioia – Non poteva mancare un pensiero ad Esposito, grande protagonista nella vittoria per 2-0 sul Borussia Dortmund: “Esposito Sebastiano in altri tempi sarebbe stato complemento d’arredo, avrebbe vestito i panni del giovanotto utile a completare le liste, di lui avremmo detto ‘sì farà, magari andrà in prestito, nel frattempo cresce con i grandi e sì, dai, va bene così’. No, non va bene così. Non funziona così nella testa di Conte Antonio, tecnico con le idee chiarissime”.

SPORTEVAI | 25-10-2019 10:45