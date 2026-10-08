Inter, c'è un piano per portare Cristian Chivu in Romania

Il Poli Timisoara vorrebbe organizzare un'amichevole con i nerazzurri entro la fine dell'anno nel suo nuovo stadio che dovrebbe essere inaugurato a dicembre

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

A parte le presenze con la sua Nazionale (l’ultima presenza nell’amichevole del 17 novembre 2010 proprio contro l’Italia). Cristian Chivu manca da 27 anni nel suo paese, da quando l’asciò l’Universitatea Craiova per andare prima all’Ajax e poi in Italia alla Roma e all’Inter ma c’è un piano per riportarlo in patria. Non c’entra però il momento difficile del ct rumeno Hagi o qualche altra panchina di club, la dirigenza della squadra di calcio Poli Timișoara vorrebbe portare il tecnico dell’Inter in Romania per un evento che potrebbe essere organizzato entro la fine del 2026.

Il sogno di un’amichevole con l’Inter

Timișoara beneficerà a breve di due nuovi stadi modernissimi, in grado di ospitare sia partite di Super League che di coppa europea. Uno dei due stadi sarà pronto intorno al 2030 e richiederà un investimento di oltre 115.000.000 di euro . Si tratta del nuovo stadio “Dan Păltinișanu”, l”altro invece potrebbe essere inaugurato entro la fine del 2026, salvo imprevisti. Si tratta dello stadio Eroii Timișoarei, il cui costo si aggira anch’esso sui 23.000.000 di euro e che ha una capienza di oltre 10.000 posti. Ed è lì che si sogna di avere l’Inter di Chivu per un’inaugurazione memorabile.

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L’inaugurazione del nuovo stadio

In passato anche la Juventus è venuta qui in amichevole, anche se non sarà facile conciliare le date per i tanti impegni del Biscione. I lavori allo stadio però procedono a pieno ritmo e, secondo le informazioni ricevute, sono in linea con la tabella di marcia. L’inaugurazione ufficiale dello stadio è prevista per la fine di quest’anno. Durante questo periodo, si sta completando lo strato di base del terreno di gioco, dopodiché verranno installati i rotoli di erba sintetica. Sono in corso i lavori sul tetto, dove verranno installate le lamiere e successivamente il rivestimento esterno. Parallelamente, si procede con gli allestimenti e le installazioni interne. L’impianto elettrico per l’illuminazione notturna è stato completato e si attendono i corpi illuminanti per l’installazione.