Dal 2008 cresciuto a judo e Puyol fino all'esterno ex Udinese che ricorda Dimarco: la tournée estiva ha regalato a Chivu due certezze in più per il futuro

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La tournée estiva dell’Inter, tra Hong Kong, Perth e la Germania, ha lasciato in eredità qualcosa di più concreto oltre al bilancio dei risultati delle amichevoli. Cristian Chivu ha potuto osservare da vicino un gruppo di giocatori cresciuti nel vivaio nerazzurro, e tra i tanti nomi emersi due si sono presi la scena più degli altri: Leonardo Bovio e Mattia Marello. Difensore centrale il primo, esterno sinistro a tutta fascia il secondo, entrambi classe 2008, entrambi capaci di lasciare il segno in un’estate che doveva servire soprattutto a valutare la rosa in vista della prossima stagione. Con il mercato dei nerazzurri che sta stentando a decollare dopo diverse trattativa fallite, i due giovani del vivaio potrebbero aver fatto rivedere qualche strategia. Non si trattano di sostituti pronti a fare i titolari inamovibili, ma di due prospetti che l’Inter considera parte integrante del proprio futuro, e che in tournée hanno dimostrato di poterselo guadagnare sul campo.

Bovio, da judoka a futuro dell’Inter

Nato a Bellinzago Novarese, Leonardo Bovio arriva al calcio dopo un passato da judoka, abbandonato per inseguire il pallone tra Bulè Bellinzago, Suno e infine il settore giovanile dell’Inter, dove milita fin dagli Esordienti. La sua estate è stata magica. Già prima di partire per la tournée, il club lo ha blindato con un lungo rinnovo di contratto. Poi è arrivato il derby d’Italia dall’altra parte del mondo. Chivu lo ha schierato titolare al centro della difesa a tre, lasciandolo in campo per l’intera amichevole contro la Juventus a Perth. La risposta è stata da protagonista: personalità, sicurezza negli anticipi e la capacità di reggere il duello fisico con un attaccante di livello assoluto come Kolo Muani. È stato un pilastro della formazione Primavera, con la quale ha vinto la Supercoppa, nella scorsa stagione, dove ha racimolato anche le prime convocazioni con l’U23 in Serie C.

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L’Inter ha trovato l’erede di Dimarco in casa

Il percorso di Mattia Marello è diverso ma altrettanto significativo. Nato a San Daniele del Friuli, si è formato nel settore giovanile dell’Udinese prima di essere prelevato dall’Inter nell’estate 2025 con la formula del prestito con diritto di riscatto, per una spesa complessiva stimata in circa 7 milioni di euro tra parte fissa e bonus, oltre alla percentuale sulla futura rivendita. A giugno l’Inter ha ufficializzato il suo riscatto dopo una stagione da protagonista assoluto con la Primavera: 3 gol e 15 assist tra campionato e Youth League, numeri che gli sono valsi il premio Sportitalia di Miglior Difensore del campionato. In tournée è stato schierato titolare nell’amichevole contro il Karlsruher, disputando un primo tempo di grande livello fatto con sovrapposizioni e cross pericolosi. Le caratteristiche da esterno a tutta fascia, offensivo e propositivo, hanno subito acceso il paragone con Dimarco: non a caso i suoi 15 assist in Primavera vengono avvicinati ai 18 messi a segno dal titolare nerazzurro in Serie A nell’ultima stagione.

Cosa succederà ora

Per nessuno dei due si prospetta un inserimento stabile in prima squadra già nella prossima stagione: sarebbe probabilmente prematuro e limitante per la loro crescita. Lo scenario più concreto, per entrambi, è quello dell’Inter U23 in Serie C, un contesto utile per fare esperienza restando comunque sotto l’osservazione diretta di Chivu. Più defilata l’ipotesi di un prestito in Serie B. Bovio e Marello si aggiungono a una lista più ampia di giovani che la tournée ha messo in luce, da Iddrissou a Topalovic, segno che il vivaio nerazzurro continua a produrre materiale utile. Non sono ancora pronti per prendersi la maglia di Bastoni o Dimarco, ma la strada tracciata in questa estate dice che la società ha deciso di crederci sul serio.