Inter-Cagliari, guerra di nervi per Barella

La trattativa tra Nicolò Barella e l'Inter resta in stallo. Il Cagliari non scende sotto quota 50 milioni, e ballano almeno dieci milioni di euro tra domanda e offerta. I nerazzurri aspettano la fine dell'Europeo Under 21 e restano ottimisti, i sardi sperano nella pressione del Psg e della Roma per smuovere Marotta, che ha da tempo trovato l'intesa totale con il gioiello rossoblu.

Di conseguenza anche il mercato del Cagliari vive una fase di stand-by, in attesa di capire come si evolverà l'affare: per i sardi si tratterebbe della cessione più importante della loro storia.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 11:52