Inter-Cagliari, moviola: cosa doveva fare Mina per essere espulso? Le sviste dell'arbitro

La prova dell’arbitro Marchetti a San Siro nell’anticipo della 33esima di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Ostia Lido ne ha ammoniti 2

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non convince del tutto la direzione a San Siro di Matteo Marchetti, che fischia appena 6 falli contro la squadra di Pisacane a fronte dei 17 comandati ai danni dei nerazzurri. Solo due ammoniti che stonano con una gara fallosa e spezzettata, vediamo cosa è successo.

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Inter-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 20′ pestone di Sulemana nei confronti di Pio Esposito: Marchetti ignora tutto. Primo giallo al 23′, è per Sebastiano Esposito, che colpisce in ritardo Mkhitaryan. Al 25′ ammonito Borrelli per fallo su Borrelli per fallo su De Vrij. Protesta l’Inter al 27′ per un fallo assai dubbio fischiato a Dimarco per un intervento su Sulemana.

Mina impunito

Al 40′ rischia grosso Borrelli che, già ammonito, entra duro ancora su De Vrij. Al 51′ brutta entrata di Mina su Thuram: Marchetti fa proseguire per la norma del vantaggio ma lascia il giallo in tasca. Pochi secondi dopo, nell’azione che porta al gol dello stesso Thuram, mette giù Barella nel tentativo di fermare l’azione: anche in questo caso manca il cartellino. E la cosa si ripete anche al 59′, con il difensore del Cagliari graziato per l’ennesimo fallo su Thuram.

Le proteste di Pio

Al 66′ è ancora Mina protagonista di un contatto in area con Pio Esposito: il difensore colpisce l’attaccante nerazzurro con un calcetto a palla lontana, qualche protesta di Pio, tutto regolare per l’arbitro. Regolari i gol dell’Inter che fissano il risultato sul 3-0 per i nerazzurri.

Chi è l’arbitro Marchetti

Classe 1989 l’arbitro Marchetti di Ostia Lido, la scelta di Rocchi per Inter-Cagliari è ormai un punto fermo nella Can A.B. Consulente informatico di professione, la sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Ultima uscita in A in Milan-Udinese.

I precedenti con le due squadre

Sette le gare arbitrate da Marchetti dei rossoblù con un bilancio di una vittoria, tre sconfitte e tre pareggi. Dieci i precedenti di Marchetti con l’Inter in campo con uno score di otto vittorie e due sconfitte a favore dei nerazzurri.

L’arbitro ha ammonito solo due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Cavallina con Bonacina IV uomo, Meraviglia al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Sebastiano Esposito, Borrelli.