Inter-Cagliari, probabili formazioni

A San Siro, alle 20.45, va in scena Inter-Cagliari, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Conte pare intenzionato a ricorrere ad un massiccio turnover. Diversi i volti nuovi nell'undici titolare.

Nel 3-5-2 nerazzurro dovrebbero esserci Padelli tra i pali, Ranocchia in difesa, Dimarco come esterno e, in avanti, spazio al duo Esposito-Sanchez. Tante novità anche nella formazione titolare dei sardi. In attacco Joao Pedro e Cerri. Nainggolan, ex del match, è stato convocato e dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Lazaro, Barella, Borja Valero, Vecino, Dimarco; Esposito, Sanchez. Allenatore: Conte.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Castro, Oliva, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Cerri. Allenatore: Maran.

SPORTAL.IT | 14-01-2020 07:41